Evo llama traidora a Eva y esta le responde “político mentiroso”

El segundo enfrentamiento entre el ex Presidente Evo Morales y la Alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa se produjo este domingo cuando el jefe masista denunció que su ex correligionaria se reunió con Luis Fernando Camacho en Tarija, después de los festejos del aniversario de ese departamento. La respuesta de Eva Copa no se dejó esperar y conminó a Morales a mostrar pruebas y lo calificó de “político mentiroso”.

“La tarde de ese día (15 de abril) en un hotel de Tarija, se han reunido con (Luis Fernando) Camacho, Damián Condori, Eva Copa (Oscar) Montes y otros los que han ido es una reunión, los traidores reunidos con Camacho, quiero que sepa el pueblo boliviano, especialmente los movimientos sociales”, dijo Morales en su programa “Evo es pueblo”.

Horas después la futura Alcaldesa alteña reaccionó a través de su cuenta personal y afirmó que Morales intenta cubrir su derrota electoral lanzando injurias y falsedades en contra de sus adversarios políticos.

“Si usted afirma que mi persona se reunió con el señor Camacho, presente pruebas y demuestre dónde y a qué hora sostuve dicha reunión. Con valentía de mujer, lo desafío a que corrobore sus aseveraciones, caso contrario usted quedará como un político mentiroso. Y si de traidores hablamos, traidor es aquel que huye y deja abandonado e indefenso a su pueblo”, señala la respuesta de Eva Copa.

Durante la campaña para las elecciones subnacionales ambos líderes también se enfrentaron a través de los medios de comunicación. El 22 de febrero, Morales le dijo oportunista y traidora a Eva Copa; esta le respondió ese mismo día, dijo que ella se quedó a enfrentar los conflictos de 2019 y no buscó asilo en ningún país ni embajada.

Desde entonces no hubo una alusión directa entre ambos. Este domingo Morales empezó a relatar la evaluación que realizó el MAS sobre las elecciones subnacionales y lanzó sus acusaciones contra los ex militantes que dejaron este partido denunciando imposiciones desde la cúpula del MAS.

“Señor Evo Morales no mienta al pueblo boliviano, tampoco quiera cubrir la derrota de su partido lanzando injurias y falsedades”, le dijo Copa al ex mandatario.

El expresidente aseguró que hace tres semanas, la gente de Eva Copa y del Alcalde electo de Cocbamba, Manfred Reyes Villa se reunieron para proyectar este el bimonio de cara a los comicios de 2025, desde su percepción esas cosas confunden a las bases masistas.

“Confunden a nuestros compañeros, ellos dicen nosotros seguimos siendo del MAS, pero el MAS no nos ha tomado en cuenta, el dedazo del Evo, falso, (los disidentes) tienen una política decidida para proyectarse, es su derecho, no faltan traidores pues como Román Loayza”, recordó Morales.