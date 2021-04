Evo plantea «administrar Santa Cruz» desde la Asamblea con el voto indígena

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Una reunión con los campesinos interculturales en la localidad de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, fue el escenario donde el expresidente Evo Morales planteó la posibilidad de dirigir y administrar este departamento desde la Asamblea Legislativa, tal como sucede en La Paz. En Creemos aseguran que el MAS trabaja en desestructurar todas las instituciones desde 2005.

“Si los asambleístas del movimiento indígena se suman somos mayoría en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, y en mi experiencia, si somos mayoría, desde la Asamblea se puede administrar el departamento de Santa Cruz y eso está en análisis, más tarde tenemos una reunión con asambleístas”, dijo Morales en una reunión con los campesinos de San Julián.

La Asamblea Legislativa departamental de Santa Cruz tiene 28 asambleístas en total, de estos el MAS logró 11 escaños, Creemos otros 11 asambleístas, un asambleísta de Asip y cinco asambleístas indígenas originarios. Ahora el masismo apunta a cooptar a los cinco asambleístas indígenas y tener al menos 16 diputados departamentales.

La senadora Centa Rek (Creemos) declaró que el MAS siempre trabajó para desestructurar las instituciones y lo hizo desde 2005, el objetivo siempre fue crear la ingobernabilidad de estas entidades cuando no pueden tener el control.

“Ahora están en la misma aritmética, buscando la desestabilización, lo que tenemos que ver es que el MAS no es democrático lo que pierde en las urnas lo destruye con estas estrategias de manipulación y persecución, no le importa las leyes o reglamentos, no respeta nada”, dijo la senadora opositora.

En La Paz

El investigador Edgar Ramos, que formó parte de la Gobernación de La Paz recordó que el MAS siempre trabajó en perjudicar la administración regional. Afirmó que el MAS tiene 25 asambleístas, el MTS tiene 12, UN dos, ASP uno y los pueblos indígenas minoritarios cinco. El MAS logró convencer a los asambleístas indígenas y tenía 30 parlamentarios regionales de 45 que tiene la Asamblea paceña.

Desde esa instancia bloqueó todas las iniciativas del Ejecutivo departamental y los proyectos eran rechazados uno tras otro. Luego el MAS aprobó una ley en la que obligaba al gobernador a presentarse a todos los informes y las interpelaciones, con el objetivo de defenestrar públicamente al Gobernador, dijo Ramos.

La Alcaldía

Pero el expresidente fue más allá, recordó que en 2005 el MAS tenía un diputado más que la oposición y era minoría en el Senado y por eso optó por “gobernar con el pueblo” y dijo que así se gestaron las marchas, para obligar al parlamento a aprobar lo que planteaban.

“Si no hay acuerdos para tener mayoría de concejales, hay que administrar, hay que dirigir la Alcaldía con los movimientos sociales”, dijo en su alocución y tal como adelantara, luego se reunió con todos los asambleístas y concejales electos de Santa Cruz.

“Coincidimos con asambleístas y autoridades electas del departamento de Santa Cruz en la reunión que sostuvimos hoy para intercambiar experiencias de gestión, en que el servicio al pueblo tiene que ser el motivo de nuestro trabajo”, publicó Morales a las 18:30 en su cuenta persona de Twitter.