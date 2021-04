Ex ministra Pinckert pide asilo y escribe desde la clandestinidad

Se declara “perseguida política del MAS en Bolivia”, afirma que ya pidió asilo y que está a buen recaudo, dice que volverá cuando la justicia sea independiente, explica que eligió este camino luego de ver el trato que da el Gobierno a la ex Presidenta, Jeanine Áñez a quien brinda todo su respaldo. Así mandó su carta a través de sus amistades la ex ministra de Aguas, María Elva Pinckert Vaca, tres días después que la Fiscalía emitiera la orden de aprehensión en su contra.

“En este último tiempo he sido duramente golpeada ya que hace menos de dos meses tuve la desgracia de perder al compañero de mi vida durante 40 años mi esposo la otra mitad de mi Tito Paz quien falleció a causa del Covid, esta situación me ha provocado una gran depresión cómo le ocurriría a cualquier mujer que ha perdido al amor de su vida. Además de eso, fui afectada por el Covid y el dengue que ocasionaron mi internación en un centro médico, agravando mi estado de salud por la depresión en la que me encontraba. Al estar pasando por esta situación, por medio de la prensa, recibo la noticia de que el gobierno me estaría notificando con dos procesos penales por supuestos delitos que nunca cometí”, señala la parte central de su carta.

Pinckert es la segunda ministra del gobierno de Jeanine Áñez que huye del país antes de ser capturada por las autoridades. El 12 de marzo, la fiscalía emitió órdenes de aprehensión en contra de la exmandataria y tres de sus exministros, dos fueron aprehendidos, mientras que Yerko Nuñez no fue encontrado y ahora comunicó que también pidió asilo en Brasil.

Fue por esas razones, señala, que decidió, de manera personal de ponerse “a buen recaudo” y afirma que está en un lugar donde se respeten sus derechos constitucionales y no se ponga en riesgo su salud y su integridad física o psicológica.

Revela que ya solicitó asilo político, aunque no revela a qué nación pidió este beneficio y dijo que los ciudadanos perseguidos políticamente deben recurrir a este tipo de mecanismos y dejar a la familia en el país de origen.

“Estoy dispuesta a presentarme ante la justicia boliviana, cuando esta vuelva a ser imparcial y garantice mis derechos fundamentales dentro de un debido proceso. Afirmó esto porque hemos visto con mucho dolor la vulneración de todos los derechos constitucionales y humanos a la que ha sido sometida la ex presidenta constitucional Jeanine Áñez Chávez a quien expresó por este medio me profunda solidaridad, alzó la voz como el resto de la población que en este momento exige libertad para ella”, señala otra parte de la carta.

Finalmente, agradece a las instituciones y personas que se solidarizaron con la situación a la fue sometida y se declara “víctima”. Afirma que el Comité Cívico Pro Santa Cruz mostró una firme convicción democrática haciendo público su respaldo hacia ella.

Yerko Nuñez, María Elva Pinckert, Arturo Murillo y Fernando López son los ex ministros de Áñez que ya no están en Bolivia.