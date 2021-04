Exdirector de Desarrollo Rural captó a víctima para pago de coima a Characayo por trámite de tierras

El exdirector General de Desarrollo Rural convocó a la víctima para junto con su abogado, O.S.M, se trasladen de Santa Cruz a la ciudad de La Paz, para que pueda realizar el pago de dinero.

Fuente: ABI

De acuerdo con el formulario único de denuncia, el exdirector general de Desarrollo Rural, Hiper García Quecaña, captó a la víctima del cobro de una coima entregada al exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien fue aprehendido en flagrancia.

“La víctima habría sido captada por el Sr. Hiper García Quecaña en su calidad de Director General de Desarrollo Rural dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”, menciona el documento.

Characayo y García fueron aprehendidos en flagrancia la noche del martes, cerca de las 21.30, en el paseo de El Prado de la ciudad de La Paz, con $us 20.000 cobrados para un trámite de saneamiento y titulación de tierras.

Según el documento, la víctima del caso, D.S.F., realizaba una gestión para el saneamiento y la titulación del predio denominado “El triunfo”, ubicado a cuatro kilómetros del municipio de San Ramón del departamento de Santa Cruz.

En ese contexto, el exdirector General de Desarrollo Rural convocó a la víctima para junto con su abogado, O.S.M, se trasladen de Santa Cruz a la ciudad de La Paz, para que pueda realizar el pago de dinero.

La víctima y su representante legal se presentaron bajo presión a una reunión acordada por García en un café de la sede de Gobierno.

“El señor Hiper García habría hecho la exigencia de la suma de $us 100.000 para el ministro Edwin Ronal Characayo Villegas y que al margen de ello tendrían que pagar una comisión de $us 80.000 para el Sr. Hiper García, y otro monto de $us 200.000 para funcionarios del INRA”, manifiesta la denuncia del caso.

El ahora exservidor público pidió que la primera entrega de una parte del dinero se efectúe en el departamento de Characayo de la zona de Sopocachi, pero la víctima y su abogado no aceptaron la exigencia.

La negativa a la propuesta de forma de pago inicial hizo que García saque a ambas personas del café, los lleve a una banca de El Prado y les quite sus teléfonos celulares para evitar que intenten grabar.

Unos minutos después llegó Characayo, a quien la víctima y el abogado hicieron entrega en “mano propia” de $us 20.000, quien agradeció por el dinero, comprometiéndose a cumplir con lo acordado.

La exautoridad estatal guardó los billetes en una mochila que portaba García para luego retirarse del lugar.

“Es ahí que ante la existencia de la comisión de delitos en flagrancia se procede a la aprehensión de Edwin Ronal Characayo Villegas – Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Hiper García Quecaña – Director General de Desarrollo Rural, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, concusión, beneficios en razón del cargo”, concluye el documento del caso.