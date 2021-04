Expresidenta Añez inicia tratamiento en la cárcel; médico del penal se opuso a su internación

Fuente: Página Siete Digital

La expresidenta Jeanine Añez comenzó su tratamiento médico en el penal de mujeres de Miraflores, luego de la negativa del facultativo del reclusorio, de internarla en una clínica en la ciudad de La Paz para que supere la infección que la aqueja.

“A la conclusión de la junta médica concordamos con el doctor Ramiro Gutiérrez en iniciar el tratamiento antimicrobiano lo antes posible, mientras los trámites legales permitan su salida de la penitenciaría (…). Conclusión que el doctor Wilder Huanca (médico del penal) no quiso consignar en las dos líneas que había registrado en el acta, pasando de moderador a parte de la junta”, se lee en el parte médico.

En la cuenta de Facebook de la exmandataria fue publicado el informe de la reunión de los galenos, en la que Pavel Angles Medrano, médico personal de la exautoridad, revela que el salubrista del penal se opuso a solicitar la internación de Añez en una clínica.

“Se le recordó que él no tiene potestad ni condición para la toma de decisiones en cuanto al tratamiento; no obstante, igual se negó a registrar dicha conclusión”, indica el galeno de la expresidenta en el documento, en el que también dice que Huanca afirmó no estar de acuerdo con la internación de Añez porque en el penal “existen todas las condiciones para que reciba tratamiento”.

Angles revela en el parte que abandonó la junta por considerar “fútiles” su participación e intervenciones en la cita.

“No habiendo sido la conclusión a la que llegamos minutos antes, les dije que no seguiría siendo parte de la reunión por resultar fútil mi presencia y comentarios, así que me retiré sin siquiera haber realizado una línea que muestre lo que tratamos y concluimos en la junta”, sostuvo el médico de la exmandataria.

Añez sufrió una descompensación durante la semana, por lo que se sugirió la intervención de su médico personal, así como su internación en un centro hospitalario. Sin embargo, desde el penal argumentaron que existen las condiciones para que la expresidenta lleve a cabo el tratamiento sin dejar la penitenciaría.

La expresidenta lleva mes y medio privada de libertad, de forma preventiva, por la supuesta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso del supuesto golpe de Estado, presentado ante el Ministerio Público por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

Documento publicado en el Facebook de la exmandataria:

Informe del Dr. Pavel Angles, médico particular de la ex Presidenta Jeanine Añez, sobre el estado de salud de la Dra. Añez, el tratamiento que se llevará adelante y la actuación de los médicos del gobierno frente a la misma.