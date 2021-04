La Federación de Fabriles en el departamento de Chuquisaca se pronunció este jueves sobre el inicio de las negociaciones en cuanto al incremento salarial e indicaron que el interés principal es garantizar las fuentes laborales y no el cierre de las empresas, en ese marco sugieren un diálogo de consenso sobre el pago del aumento de sueldo logrando posponer el mismo siempre y cuando se garantice el pago de un segundo aguinaldo.

En entrevista con Loyola Fides, el ejecutivo de los fabriles chuquisaqueños, Jorge Mita, manifestó que esta postura aún no fue socializada y sería irresponsable darla por hecho sin el debido debate.

“Tenemos que actuar con responsabilidad, no puedo aventurarme (…) puede ser, dennos el cinco por ciento ya no vamos a exigir doble aguinaldo o ya no nos den el incremento, pero si el segundo aguinaldo si el crecimiento está por encima del 4.5 por ciento”, sostuvo.

El debate en torno al incremento salarial es sujeto de críticas por parte de diferentes sectores. La jornada pasada, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto expresó su rechazo a la posibilidad de aceptar un aumento al sueldo por debajo del 5% al básico y al mínimo nacional.