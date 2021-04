Facebook quiere que sepamos que El Mundo Today es sátira, y marcará así las publicaciones para que no se confundan con la realidad

Seguro que más de una vez alguno de tus contactos de Facebook ha compartido una noticia absurda y con comentarios de indignación. Y hay posibilidades de que te hayas creído esa noticia o de que hayas sido tú mismo quien la haya compartido al mundo en su perfil. Es algo que sucede en ocasiones. Incluso Donald Trump, tan asiduo a las redes sociales que debería tener mucha experiencia con ellas, cayó en la trampa de compartir indignado una información de humor que indicaba que Twitter iba a cerrar su plataforma para evitar la difusión de noticias negativas sobre el entonces candidato demócrata Joe Biden.

Para evitarlo (o tratar de hacerlo) Facebook ha comenzado a usar unas etiquetas que anuncien cuándo una publicación es de una “página de sátira”. Y esta novedad llega de la mano de otras etiquetas como la de «funcionario público» o «página de fans» para que todo el mundo sepa el origen de ciertas publicaciones. Por ahora se está probando en Estados Unidos y la red social ha dicho que llegará a más mercados, según publica The Verge. De todos modos, según el anuncio de Facebook parece que serán las propias páginas satíricas las que deban decidir si usar esta etiqueta.

Así que, si estas pruebas siguen bien, en algún momento Facebook en España nos podría llegar a indicar cuándo una noticia de El Mundo Today es una noticia de El Mundo Today y lo mismo con las informaciones satíricas que en América Latina, Actualidad Panamericana o el Deforma comparten en Internet y redes sociales.

En la información compartida en su perfil de Twitter, Facebook especifica qué tomará como páginas satíricas. «Son una manera para las personas de compartir comentarios utilizando el humor, la exageración o la absurdez para plantear un asunto«.

La firma de Mark Zuckerberg también responde a por qué ha decidido etiquetas las páginas satíricas. «Las publicaciones de las páginas satíricas pueden parecer muy similares a los post hechos por figuras públicas o fuentes de noticias convencionales. Las páginas pueden etiquetarse a sí mismas como satíricas para evitar esa confusión».

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including ‘public official,’ ‘fan page’ or ‘satire page’ to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021