Familia de Sarah pedirá peritaje tras revelaciones de chat en el que se muestra una agresión

La familia de Sarah Arauco comunicó a través de su abogado que pedirán a la Fiscalía que se realice un “peritaje criminalístico” en el departamento donde sucedieron los hechos que desembocaron en la muerte de la joven y su pareja, Dagner Rojas.

Ernesto Torrez confirmó el contenido del chat revelado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el que se muestra una discusión entre Sarah y Arauco y una fotografía de ella con el rostro golpeado.

“Tenemos un elemento que nos va destapando la realidad de lo sucedido ese día, hay un desdoblamiento (de los mensajes en los teléfonos de Sarah y Dagner) donde hay una fotografía de ella con una hematoma en la parte del pómulo derecho”, señala Torrez.

“Vamos a seguir solicitando todas las diligencias correspondientes para que se pueda llegar a la verdad material de los hechos. Vamos a solicitar una inspección ocular y asimismo que se haga un peritaje criminalístico en el departamento”, señaló Torrez.

El jurista además informó que se pedirá la citatoria a un nuevo testigo que tendría conocimiento de lo sucedido el martes por la mañana.

Lo que dice el último chat

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) hizo un desdoblamiento de los teléfonos de Sarah Arauco y Dagner Rojas en el que quedó registrado el último chat entre ambos la noche previa al día en que murieron al caer del piso 12 en un edificio en Santa Cruz de la Sierra.

Esta conversación revela que la pareja tuvo una pelea en la que incluso hubo una agresión física.

Sarah le escribe a Dagner: “sacá mis lentes, los dejé ahí”, Dagner le responde: “podés recogerlos”. Ella insiste: “sacalos, estoy afuera de tu depa” y envía una imagen con su pómulo golpeado y escribe: “mirá lo que me hiciste”.

Dagner le responde: “Yo qué te hice, querés ver qué me hiciste a mí. Me rompiste la nariz”. Sarah responde: “te voy a denunciar, me dejaste toda la cara morada”. Él escribe luego: “estás en todo tu derecho, que tu abogado sea Héctor”

Luego, Sarah manda un audio: “Estoy a la farmacia, voy a ir a comprarme ampollas, 10 tabletas para dormir y me las voy a tomar todas y voy a quedar aquí encerrada, aquí en mi auto. Todo lo que vaya a pasar va a ser tu culpa”.

Dagner, después de escuchar el mensaje, escribe: “no es mi culpa. Vos tenés toda la culpa de todo lo que está pasando”. El último mensaje de Sarah fue: “las tomaré y vos verás lo que me pasa”.