Fantastic news: Biden picks the brilliant @MarcelaEscobari to run @USAID Latin A…

Fantastic news: Biden picks the brilliant @MarcelaEscobari to run @USAID Latin America&Carib bureau. She will be pivotal in responding to COVID, supporting fragile peace in Colombia, meeting desperate humanitarian needs of Venezuelans & addressing migration causes in Central Am. https://t.co/AC9aFcAbFY

Fuente: Tuto Quiroga por Samantha Power

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.





