Farías pide un nuevo plazo para encontrar una ‘identidad’

Marco Mejía / La Paz

El técnico de la Selección nacional, César Farías, continúa alargando los plazos para encontrar respuesta en su equipo, algo que no llega desde que asumió el comando de la Verde en su primer ciclo, en mayo de 2018.

En las esporádicas conferencias de prensa en las que aparece, siempre da esperanzas a un futuro cercano. Por ejemplo, en octubre de 2019 cayó por 4-1 frente al conjunto de Venezuela y prometió que, “recuerden que en marzo (2020) es otra historia. Venezuela pasó por lo mismo de no tener jugadores afuera, pero Bolivia va a seguir mejorando y demostrará que va por un buen camino. Tengo fe y convicción en lo que estamos haciendo”, explicó el estratega.

En marzo del año pasado la Eliminatoria fue suspendida a consecuencia de la pandemia del coronavirus y la Verde ingresó en acción en octubre cayendo con Brasil por 5-0 en condición de visitante y 1-2 con la Argentina en La Paz. Un mes después cayó 2-3 con Ecuador en el Siles y empató 2-2 con Paraguay, en Asunción. El discurso de Farías fue que “las condiciones en las que jugamos estos partidos no son las mismas que cuando llegamos”.

Hace un mes reapareció ante la prensa y luego de la reunión que tuvo con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, aseguró que en los partidos que se jugaron la pasada semana las cosas serían distintas.

“Los clubes vienen de competencia, han hecho buena pretemporada y los jugadores de Bolívar y Wilstermann juegan torneos internacionales”, dijo, sin embargo, los contrastes frente a Chile y Ecuador mostraron nuevamente los mismos resultados.

Un mes después de aquella conferencia de prensa, el entrenador venezolano escribe en sus redes sociales que “para estos amistosos nuestros futbolistas solo habían jugado dos fechas del torneo local”, tratando de justificar algo que él mismo había destacado semanas antes en la sede de Gobierno.

Pide más tiempo

Farías pide nuevamente un nuevo plazo para que el equipo reaccione en la cancha: “Hasta el debut en la Copa América tenemos por delante 73 días, los jugadores de The Strongest y Always Ready tendrán seis partidos de Copa Libertadores cuando llegue la triple jornada de eliminatoria. Esperamos que Bolívar -que ya ha disputado dos- pueda pasar a la fase de grupos y que Wilstermann pueda tener cuatro o seis en la Copa Sudamericana”, afirmó Farías, que sigue alargando los plazos.

En aquel encuentro que tuvo con la prensa, se encargó de subrayar que “si no se dan los resultados, es normal que en cualquier cuerpo técnico se piense en un cambio y es lógico que con el presidente Costa nos demos la mano y lleguemos a un entendimiento. Si me tengo que ir, nos daremos la mano y el problema no será el dinero”, aseguró Farías, aunque queda claro que esto será si el DT decide retirarse por cuenta propia, si la FBF lo saca antes habrá que pagarle una “fuerte rescisión”, según el mandamás de la federación. “Si no hay creencia en nosotros, lo entendemos. Nosotros estamos acá y no nos rendimos”, dijo el seleccionador en Santa Cruz.