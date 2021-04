El entrenador venezolano César Farías la pasó mal en las inmediaciones del estadio de Real Santa Cruz. El profesional que dirige a la selección boliviana absoluta presenció el juego del pasado sábado entre Real y Always Ready, por la tercera fecha del Torneo Único.

Al momento de salir de dicho escenario recibió varios insultos de algunos hinchas del cuadro local, quienes le reclamaron los malos resultados y pidieron su salida.

Bolivia disputó dos amistosos en marzo, ambos terminaron con derrota por 2-1. El primero fue el viernes 26 frente a Chile en Rancagua, el segundo, el lunes 29 ante Ecuador en Quito, por la fecha FIFA. La ‘era’ Farías dice que en nueve encuentros disputados —tanto oficiales como amistosos— obtuvo siete derrotas, un empate y una victoria.

La gran mayoría de los hinchas expresaron en las redes sociales su descontento con el trabajo del llanero.

El pasado jueves, en un contacto directo en el streaming Tercer Tiempo de Marcas, que se emite en las plataformas digitales de LARAZÓN, el profesional anunció que hará seguimiento a los potables convocados para la séptima y octava fechas de la Eliminatoria y la Copa América.

Farías, cumpliendo esa faceta, se presentó junto con Pablo Escobar (asistente técnico), Carlos Pino (coordinador), Pedro Depablos (ayudante de campo) y Gustavo Pellicena (analista de videos), todos estaban en las graderías del escenario del club albo y presenciaron el encuentro sin complicaciones e incluso algunos hinchas aprovecharon para sacarse una fotografía o pedirles un autógrafo.

Empero, durante la salida de Farías —quien estaba junto con Depablos y Pellicena— fue insultado por algunas personas que estaban con camisetas de color blanco. “¡¡Vividor, qué ganas sin hacer nada. Eres un abusivo que solo quieres plata. No sabes nada de fútbol!!”, gritaron esas personas con algunos insultos más.

El episodio no pasó a mayores porque no hubo agresión física y los seleccionados se marcharon a sus domicilios y no emitieron ninguna declaración sobre lo sucedido.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, recibirá hoy a Farías para conversar sobre lo acontecido en los amistosos del pasado mes y los resultados. Costa adelantó que al margen de las derrotas no está en debate el puesto de Farías y aunque la ansiedad de conseguir una victoria obliga a la dirigencia nacional a presionar.

“Una vez que se realice el encuentro, se les informará la fecha y hora de la conferencia de prensa que brindará el presidente (Costa)”, indica el comunicado de la Federación que envió a los medios de comunicación.