Fernández le pide a Sosa detener licitaciones durante etapa de transición

El alcalde electo del municipio cruceño, Jhonny Fernández, anticipó que no asumirá responsabilidades por acciones realizadas durante el proceso de transición y que han sido encaradas por la actual administración que maneja, de forma interina, Angélica Sosa.

Dijo que cuando se empezó el trabajo de transición hace unos días, ya le comunicó a Sosa que se tenía que paralizar acciones que tienen que ver con el compromiso de recursos y presupuesto que están asignados, y otros que no, dentro de lo que es la gestión 2021.

«No quisiera entrar con compromisos que pudiera observar. Lo que han hecho la anterior gestión que respondan ellos. Quiero entrar en esta gestión mostrando la realidad de los números, (aunque) no he recibido los datos en detalle», puntualizó. Antes, Sosa dijo que no se puede licitar cuando se está en un proceso de transición, entonces, esos procesos han sido anulados y ya «se verá la forma legal para que la próxima gestión pueda hacer lo que corresponda y cumplir con la demanda».