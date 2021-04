‘Fibra sensible’: Crean ropa inteligente que ayuda a enfermos y deportistas a determinar y corregir su postura

BREAKING: MIT «smart clothes» use special tactile fibers to sense a person’s movement & determine what pose they’re in.

Potential applications:

🏀 coaching

♿ rehabilitation

👴🏽 elder care

Paper: https://t.co/g33ZPHiUUK

More: https://t.co/26jSWXr61A (v/@NatureElectron) pic.twitter.com/PSGq7AzTmn

— MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) March 24, 2021