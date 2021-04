Fiscalía aclara que diputados del MAS no subsanaron observaciones y retiraron denuncia contra Áñez

La Fiscalía General del Estado niega que haya rechazado de oficio la demanda de juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por los hechos de Sacaba y Senkata. Aclara que los denunciantes optaron por retirar su denuncia porque no subsanaron dentro de plazo legal las observaciones a su proposición acusatoria.

Desde la jefatura de Relaciones Públicas de la Fiscalía General del Estado aclararon que no es cierta la versión del diputado Andrés Flores del MAS, en el sentido de que la Fiscalía habría rechazado la proposición acusatoria porque no encontró elementos suficientes para seguir con la investigación; lo que pasó es que los mismos denunciantes presentaron un memorial de retiro de denuncia y anunciaron que plantearán una nueva demanda.

“Debemos aclarar que la Fiscalía no ha rechazado la proposición acusatoria, lo que ha pasado es que hubo algunas observaciones (a la demanda) y los demandantes no subsanaron dentro de los plazos establecidos, pero ellos no lo hicieron; más por el contrario, han optado por retirar la denuncia, seguramente para corregirla”, aseguró el responsable de Relaciones Públicas de esa institución, José Luis Tarquino.