Florentín: «Levantaremos el ánimo de los jugadores»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

En su debut como director de The Strongest, Gustavo Florentín identificó que a su equipo le falta intensidad de media cancha para arriba. Luego de que su plantel fue goleado 4-0 por el ecuatoriano Barcelona, el DT resaltó que anoche comenzó a trabajar en recuperar anímicamente a sus jugadores.

José Sagredo (der.) marca a un adversario en el juego de anoche.

Foto:APG

“Ya empezamos trabajando, apenas terminó el partido, tratamos de levantarlos anímicamnte (a los jugadores). Tenemos cuatro días para estar con ellos y en forma individual y zonal trabajaremos para que ellos crean en sus capacidades y puedan seguir mejorando, porque es muy importante para los próximos partidos”, explicó.

Sobre el rendimiento del conjunto que dirigió casi después de bajarse de avión, Florentín apuntó que pese a la goleada, “defensivamente me gustó el equipo en el primer tiempo, quizá de media cancha para arriba me gustaría que el equipo tenga otra intensidad, especialmente en la Copa, en la que el ritmo es diferente. Tenemos que trabajar en los desbordes y la idea de juego. No puedo pedir bastante en este momento porque tuvimos un entrenamiento nada más”.

Reinoso y Torres salen en contragolpe ante la reacción de dos rivales.

Foto:APG

Hasta el momento, The Strongest sumó dos derrotas en la misma cantidad de encuentros en la Libertadores 2021.

“Nos abrieron el marcador por errores nuestros. Creo que ahí perdimos la cabeza, nos desordenamos y eso provocó el resultado tan abultado”, analizó Diego Wayar, quien añadió que “tenemos que levantar la cabeza rápidamente. Tenemos cuatro partidos por delante y no podemos perder la fe”.

Figura

DAMIÁN DÍAZ



El volante administró el juego del conjunto ecuatoriano, asistió en jugadas importantes y siempre llevó peligro en el estadio Romero.

Árbitro

Derlis López

El juez paraguayo dirigió bien el partido, no tuvo complicaciones y cortó las jugadas violentas en el momento preciso.