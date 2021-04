Flores cree que fue excluida de evaluación del MAS porque está «criticando»

Fuente: Página Siete Digital

Después de ser excluida de la evaluación interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), la exdirigente de las Bartolinas, Segundina Flores, cree que no fue convocada porque está «criticando» lo que sucede al interior del partido liderado por Evo Morales.

«No me explico, no entiendo por qué no llamamos a todos para evaluar. No sé si porque hablo, que estoy criticando será por eso (que no fue convocada), no sé, no entiendo”, afirmó la dirigenta a Compañera, consultada sobre su ausencia a la evaluación de las subnacionales al interior del oficialismo, proceso que se llevará a cabo este viernes.

Hace unas semanas la dirigente criticó el proceso de selección de candidatos del MAS para los comicios regionales y observó el «endiosamiento» de Morales.

La exsecretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa es dirigente del MAS y pese a su condición fue excluida de la reunión de evaluación de la derrota del partido en la segunda vuelta.

“Hoy en día hay una evaluación, pero no estamos todas, yo soy parte de la directiva del MAS y no nos han informado para que estemos en esa evaluación, hoy día en Cochabamba. Entonces yo no estoy participando en esa evaluación”, confirmó Flores.