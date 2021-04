Fugitivo, impune y activo: cómo ha eludido a la Justicia Rafael Caro Quintero, el «Narco de Narcos»

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene los ojos puesto sobre Rafael Caro Quintero tras la tortura y asesinato en 1985 del agente de la agencia, Enrique Camarena. Desde entonces, se ha buscado una captura en México con efectos de extradición del Narco de de Narcos.

En su columna en el portal Sin Embargo, la periodista Dolia Estévez mencionó que, un tema que ha abierto la conversación es qué tanta influencia tiene Estados Unidos en asuntos mexicanos, esto se vio en la exoneración del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese haber sido detenido por el gobierno estadounidense.

Mexico’s former Defense Minister Salvador Cienfuegos appears before Judge Carol Bagley Amon and next to acting United States Attorney for the Eastern District of New York Seth DuCharme during a hearing to consider a U.S. government request to drop drug charges, in a courtroom sketch in the Brooklyn borough of New York City, U.S. November 18, 2020. REUTERS/Jane Rosenberg MANDATORY CREDIT REFILE – CORRECTING BOROUGH