Gloria Marín, la actriz que «mató» de amor a Jorge Negrete

La protagonista de “¡Ay, Jalisco, no te rajes!” nació un día como hoy, pero de hace 102 años

Jorge Negrete y Gloria Marín dejaron su amor en el cine (Foto: Twitter / @cineforever)





Gloria Méndez Ramos, mejor conocida como Gloria Marín, nació un día como hoy de 1919 y se posicionaría como una de las más grandes actrices dentro de la Época del Cine de Oro Mexicano, pero su nombre también sería recordado por ser uno de los más grandes amores de Jorge Negrete.

Gloria Marín inició su carrera desde muy pequeña, a los 6 años, en obras teatrales. Su carrera comenzaría a ser exitosa cuando fue invitada a participar en la película Los Millones de Chaflán (1938) a tan sólo 19 años de edad.

No siendo una estrella del cine, pero tampoco una desconocida, obtuvo el papel protagónico en la cinta ¡Ay, Jalisco, no te rajes! (1941), en la cual conocería a quien sería su gran amor durante más de una década. Marín confesó que Negrete, a pesar de verse perdidamente enamorado y capaz de hacer todo por “Carmen”, su amada que era interpretada por Gloria, en realidad era un hombre muy tímido.

Gloria Marín habría sido uno de los más grandes amores de Jorge Negrete (Foto: Twitter / @cinegloria)

Ella tendría 22 años y él 30 cuando cayeron completamente enamorados uno del otro. Según el medio Siempre, la actriz consideraba que Jorge Negrete era una persona que tenía cierto complejo de inferioridad y por ello a veces se le tachó de arrogante, cuando en realidad era un hombre con un gran sentido del humor.

Entre 1938 y 1952 los enamorados interpretaron juntos 11 películas, a través de las cuales pudieron mostrar el amor que se tenían como pareja. Gracias a la cinta Si Adelita se fuera con otro, en 1948 Gloria fue nominada por su gran actuación junto al “Charro Cantor” a los Premios Ariel.

A lo largo de su historia de amor de película, los actores adoptaron a una niña, Gloria Virginia, pero esto no detuvo los roces que para 1951 ya comenzaban a parecer entre la pareja. Nunca se casaron, vivieron juntos en unión libre, pero siempre hablaron ante los medios de su “matrimonio” y, en 1952, de su “divorcio”.

Raúl Corrales dijo que Jorge Negrete murió del amor que le tenía a Gloria Marín (Foto: INAH)

La ruptura entre los artistas se veía venir, pues ambos estaban gozando del éxito que sus carreras les había acarreado y cada quien había comenzado a tener sus actividades en solitario, mientras Negrete estaba viajando por el mundo, Gloria se quedaba en casa a cuidar de su hija; mientras Negrete estaba en casa, Gloria estaba de gira.

Jorge Negrete hizo público que lamentaba mucho no sentirse más enamorado de Marín, por lo que su ruptura era irreversible. Aceptó que admiraba mucho a su ex pareja, pero no sentía nada más por ella y decidieron “divorciarse”, dejando a cargo a Gloria de su hija.

Posteriormente, en 1958 la actriz se casó con Abel Salazar, también ícono del cine mexicano, pero su matrimonio sólo duro 2 años. Por su parte, Jorge Negrete se casó con María Félix el mismo año en que se separó de su ex esposa, pero este matrimonio también terminó cuando murió el “Charro Cantor”, tan sólo un año después, en 1953.

Gloria Marín y Jorge Negrete interpretaron 11 películas juntos durante su matrimonio (Foto: Twitter / @canal22)

Cuando el matrimonio entre Marín y Negrete terminó, el público no lo podía creer, pues habían presenciado a través de la pantalla el gran amor que compartían los actores, por lo mismo hubo quienes dijeron que el cantante y actor murió debido a la dolorosa separación.

Jorge Negrete falleció a los 42 años debido a una cirrosis hepática, pero Raúl Corrales, fotógrafo e íntimo amigo del cantante, poco antes de morir reveló para el medio Juventud Rebelde que “a Jorge no lo mató la cirrosis hepática. Lo mató su desmedido amor por Gloria Marín”.

Gloria Marín murió el 13 de abril de 1983, a los 63 años, debido a un paro respiratorio que le causó su tabaquismo. Los cuerpos de ambos actores se encuentran en el Panteón Jardín, al sur de la Ciudad de México.