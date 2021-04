Gobernación: dosis que quedan son para la segunda aplicación de quienes ya se han vacunado

Solo seis cajas con vacunas contra el Covid (unas 1.400 dosis) están guardadas en la cámara de refrigeración que hay en dependencias del Programa Ampliado de Vacunación (PAI), informó Marcelo Ríos, secretario de Salud de la Gobernación, que confirmó que al departamento han llegado 233.779 dosis, en diferentes periodos de tiempo, mismas que ya han sido aplicadas casi en su totalidad a personal de salud y personas con cáncer y problemas renales, además de la población que vive en municipios de frontera.

«No es correcto que el Ministerio indique que hay pruebas que no han sido aplicadas y que deberían ser colocadas en adultos mayores, eso no es correcto«, dijo Ríos que confirmó que el plan de vacunación masiva no iniciará en el departamento por una falta de dosis.

Del penúltimo cargamento recibido a inicio de marzo (más de 147.000 dosis de Sinopharm), ya se avanzó en más del 85% en su aplicación y queda un saldo por registrar de las vacunas que fueron distribuidas en municipios de frontera.

Ayer, el ministro de Salud, Jeyson Marcos Auza, aseguró que sólo se utilizó el 34% de cerca de un millón de dosis de vacunas que fueron entregadas a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) por lo que rechazó que falten los inmunizantes para continuar con la campaña.

Explicó que de las 947.970 vacunas entregadas a los Sedes, sólo se aplicaron 323.462 hasta la fecha. «Esto significa que hay 66 % de vacunas que aún no fueron aplicadas«, dijo la autoridad.Sobre estas afirmaciones, Ríos aclaró que el Ministerio está tomando en cuenta el cargamento que llegó el 31 de marzo, que ha sido destinado para la frontera en donde se ha comenzado a vacunar hace dos días y cuyo registro en el sistema nacional aún no ha sido reportado.

«Lo que se ha subido a la plataforma son 55.735 primeras dosis de las 136.000 que se han recibido, eso es el 41% de la primera dosis aplicadas y estamos sumadas las 83.000 dosis de AstraZeneca y Sinopharm que ha llegado hacia unos días atrás», apuntó.

Ríos ratificó que las dosis que quedan «son para la segunda aplicación» de quienes ya se han vacunado y que no se arriesgará esta aplicación por lo que su inmunización está asegurada.

No hay dosis para adultos mayores

«Que le cuesta decir la verdad al ministerio (de Salud) y decir que no han llegado las vacunas de Rusia, con esa debemos vacunar a los adultos mayores», dijo Ríos que informó que ayer hubo una inspección ocular de parte de funcionarios de esta cartera de Estado y se evidenció que no hay más de 1.400 dosis en la cámara dual de refrigeración.