Gobierno de Arce, Comunicación pagó Bs 19,1 MM a medios, entre los que hay semanarios desconocidos

Algunos son de distribución gratuita y no tienen ni cuentas en redes. Uno se creó una semana antes de suscribir contrato con el viceministerio.

Comunicadores, en una cobertura de prensa. / Foto: Archivo Fuente: Página Siete Leny Chuquimia / La Paz En lo que va de 2021, el Viceministerio de Comunicación realizó 77 contratos, 73 de ellos destinados a la difusión de información en televisión, radio y prensa por un monto de 19.101.519 bolivianos. Entre estos últimos hay nueve adjudicaciones a semanarios pequeños afines al Gobierno y de distribución gratuita.



Las contrataciones fueron hechas antes de que -mediante el Decreto Supremo 4484- el presupuesto de esta cartera de Estado se incrementara de 59,6 a 110,2 millones de bolivianos para el “cumplimiento de sus objetivos institucionales”. «Al nivel central del Estado no le interesa la economía ni la salud de la población. Sólo le interesa darle política y vender mentiras para tapar los errores de gestión a través de la publicidad estatal”, manifestó el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana. Su homólogo Orlando Valdez ya presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) sobre el destino que tendrá el presupuesto adicional.

Diputado Valdez presenta la petición de informe.

Contratos antes del aumento

El Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) muestra que entre el 1 de enero y el 9 de abril se registraron 77 contratos relacionados a la difusión de información gubernamental, consultorías para contratación de personal, mensajes de prevención de la Covid en pantallas led e impresión de cartillas institucionales. La suma total de las adjudicaciones alcanza los 19.256.590 bolivianos.

Este monto significa una tercera parte del presupuesto original, de 59,6 millones de bolivianos, que el Viceministerio de Comunicación tenía para la gestión 2021.

La cifra es cercana a los 17,9 millones de bolivianos que el gobierno transitorio pagó, entre enero y abril de 2020, por publicidad y propaganda gubernamental.

De los 77 contratos, 73 son para servicios de difusión de información en radio, televisión y prensa. De ellos, 37 corresponden a información gubernamental y 36 a información de prevención de la Covid-19, durante los primeros dos meses del año.

Al igual que en gestiones pasadas, la mayor cantidad de contratos corresponden a los firmados con diferentes televisoras. El monto pagado por 33 adjudicaciones es de 13.491.432 bolivianos. Es decir, el 70% del total.

Entre los medios contratados por Comunicación están grandes cadenas como ATB, Red Uno, Bolivia Tv, Unitel, Bolivisión. También están Abya Yala, PAT, Gigavisión, XTO Tv, RTP o Cadena A. Entre los canales pequeños o redes locales están Redescruz, Benpa Tv, Vos Tv, Tele Estrella, Tv Off, Tropivalle, Surmedia y Medios del Occidente. En algunos casos no se puede encontrar referencia de los medios o de sus gerentes ni tienen presencia en redes sociales.

Asimismo, 11 contratos fueron firmados con diferentes radioemisoras, entre ellas Radio San Gabriel, Kausachun Coca, Radio Gente y Tropical FM. La suma pagada por estos servicios es de 874.100 bolivianos, es decir el 4,5% de las contrataciones.

Hay dos contratos con medios que prestan el servicio de radio y televisión. Uno de ellos es el de radio Soberanía, que recibió como pago 30.800 bolivianos. El otro es el de la emisora 26 de Enero que recibió 61.600 bolivianos.

Viceministra entrega computadoras a radios comunitarias. Foto:Sistema de Radios de los Pueblos Originarios

Los semanarios de prensa

En mayo de 2020, la entonces ministra de Comunicación Isabel Fernández dijo que “entre 2011 y 2019 el gobierno de Evo Morales gastó 1.718 millones de bolivianos en propaganda y publicidad gubernamental” (sic). Afirmó que había varios contratos con semanarios que fueron creados para difundir contenido a favor del gobierno de Evo Morales y que recibían mucho más dinero que diarios de circulación nacional.

En la nueva gestión, en los contratos de 2021 se identifican 20 con diferentes medios impresos. La suma de éstos llega a 2.460.379 bolivianos, el 12,8% de lo pagado por Comunicación por la difusión de información hasta ahora.

Entre los medios conocidos contratados están La Razón, El País, Correo del Sur, El Potosí, Extra, La Palabra del Beni, La Estrella del Oriente y Opinión. Además nueve de los contratos fueron firmados con siete semanarios. Estos últimos recibieron como pago un total de 598 mil bolivianos.

Entre estos impresos están: La Época, El Fulgor, Hoy Beni, Portada, Amazónico, Sin Fronteras, El Porvenir y Reportajes. Fuera de los dos primeros, el resto es de distribución gratuita y poco conocidos. No tienen páginas web y los que aparecen en alguna red social no hacen publicaciones.

De acuerdo con una portada que se publicó en Facebook, Hoy Beni fue creado en enero de este año una semana antes de firmar el contrato con el viceministerio.

Asimismo, los impresos El Porvenir, La Época y El fulgor ya figuraban en las listas presentadas por Fernández en 2020.

La programación del ministerio

Cabe aclarar que los datos presentados aquí corresponden sólo a los 77 procesos de contratación que están publicados en el Sicoes. Esta cantidad no corresponde a los contratos inscritos en el Programa Anual de Contrataciones del Ministerio de la Presidencia, que recoge las adjudicaciones que se prevén para lo largo del año.

En este formulario, la cartera de la que depende el Viceministerio de Comunicación programó, para los primeros cuatro meses del año, 270 contrataciones para la difusión de información gubernamental, impresión de cartillas, spots, cuñas o del periódico Bolivia, entre otros.

Al ser una programación, no significa que estos procesos hayan sido ejecutados. Por lo que no es posible saber si se hicieron los contratos, si fueron reprogramados o si fueron firmados pero el proceso no fue publicado en el Sicoes.

El decreto supremo que duplica el presupuesto

El 7 de abril, mediante el Decreto Supremo 4484, el gobierno de Luis Arce Catacora decidió incrementar el presupuesto del Viceministerio de Comunicación de 59,5 millones de bolivianos a 110,2 millones. Con el aumento de los recursos, el presupuesto de esa cartera se duplicó.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar en la gestión 2021 la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs 50.770.049.- (cincuenta millones setecientos setenta mil cuarenta y nueve 00/100 bolivianos), a favor del Ministerio de la Presidencia con destino al Viceministerio de Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos institucionales”, detalla el Artículo 2 de la disposición.

Además, se autoriza una subpartida para la contratación de consultores en línea, para lo que se dispone un presupuesto de 770.049 bolivianos, con el fin de garantizar el “fortalecimiento” del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios.

Orlando Valdez, diputado de Comunidad Ciudadana, presentó una petición de informe para la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Solicitó saber cuál es el motivo para el aumento del presupuesto y cuál será el destino de esos recursos.

Laura Rojas, diputada de Creemos, observó -el jueves- el gasto que hace el Ejecutivo para la difusión de spots en medios de comunicación. Dijo que en época de pandemia se debería priorizar los recursos para la atención de la crisis sanitaria y para la reactivación económica.

Reactivan 43 radios indígenas, DS les garantiza consultorías

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que hasta la fecha se han reactivado 43 radios comunitarias, de las que 104 fueron “desmanteladas” por el gobierno de Jeanine Añez.

“Hasta el momento tenemos 43 radios funcionando. Nuestro compromiso es recuperar todas, que puedan ser autosostenibles, mejorar los equipos y que se puedan utilizar los medios de comunicación en nuestras comunidades”, manifestó Alcón.

Con el fin de fortalecer estas emisoras, el viernes pasado la autoridad entregó un lote de 48 computadoras y 48 celulares a los custodios de las radios. Éstos llegaron al evento desde varios puntos del país.

De los 77 contratos publicados por la cartera que dirige Gabriela Alcón -durante los primeros tres meses del año- sólo dos de las adjudicaciones están referidas al Sistema de Radios de los Pueblos Originarios (RPO). Se trata de dos consultorías en línea para contratar un productor-supervisor de programas y un periodista locutor, ambos para las RPO.

El Decreto Supremo 4484, que instruye el aumento de 59.567.107 bolivianos al presupuesto del Viceministerio de Comunicación, establece que 770.049 bolivianos deben ser destinados, específicamente, a la subpartida de contratación de consultores en línea, para el Sistema de las Radios de los Pueblos Originarios.

“Ésta es una etapa. Estamos entregando las computadoras y los celulares, pero necesitamos darles todos los mecanismos y la garantía para que puedan acceder y utilizar los medios de comunicación, en este caso, las radios de los pueblos originarios”, sostuvo Alcón durante el acto de entrega de equipos.

PIE sobre las funciones de la Unidad de redes sociales

El 15 de abril, el diputado Orlando Valdez, de Comunidad Ciudadana, presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) para la viceministra de Comunicación. Además de la información sobre el destino del presupuesto adicional asignado a esta cartera de Estado, pidió saber cuál es la situación y función de la Unidad de Redes Sociales y de los denominados guerreros digitales.

“Uno de los puntos que estamos pidiendo en el PIE tiene que ver con el funcionamiento de la Unidad de Redes Sociales del Viceministerio. Queremos saber cuál es el trabajo que se realiza en esta unidad y qué tipo de contenidos están trabajando para su difusión”, indicó Valdez.

Para ello se solicitó se remita a Diputados una copia del Reglamento y del Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Políticas Comunicaciones del viceministerio, instancia de la que depende la Unidad de Redes Sociales.

“También estamos preguntando sobre el estado del grupo denominado guerreros digitales, de quién depende y cuál es el accionar de los mismos”, añadió el legislador de oposición.

La Unidad de Redes Sociales fue creada el 14 de abril de 2016 por Decreto Supremo 2731, como una dirección general del entonces Ministerio de Comunicación. Su tarea era desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del Gobierno con las cibercomunidades. Su equipamiento y las consultorías para la unidad costaron 18 millones de bolivianos.