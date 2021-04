Gobierno denuncia “genocidio” de países capitalistas al privar de vacunas contra el Covid-19 al mundo

El Gobierno, a través del ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, denunció este miércoles que países capitalistas están privando al mundo el acceso a las vacunas contra el Covid-19 e hizo un llamado a sus homólogos de Latinoamérica a pronunciarse. Instó a emprender un trabajo en unidad y no de manera aislada.

Fuente: ABI

“Este día, debemos denunciar al mundo el genocidio disimulado que impone sobre nuestros pueblos el capitalismo inverecundo. Cómo es posible que menos de 10 países desarrollados acumulen más del 80 por ciento de las vacunas, este es el mayor examen moral que la humanidad está rindiendo y nos estamos aplazando (…). Es una estupidez hacer esfuerzos aislados como países y no como humanidad”, dijo la autoridad durante la inauguración de la Feria Integral de Salud y al recordar el Día Mundial para Salud.

El ministro lamentó que las capacidades científicas favorezcan a los países que ostentan poder económico, sin considerar que Bolivia suscribió contratos para garantizar las vacunas, pagando con los recursos de los bolivianos.

“Hay una crisis de egoísmo donde nos vemos afectados algunos países, hemos suscrito convenios y los hemos firmados, pero parece que nuestros dólares no sirven con relación a otros países poderosos. Como Gobierno electo, hemos firmado estos acuerdos para garantizar las vacunas, hemos pagado con nuestros recursos soberanos”, precisó, citado en un boletín de prensa institucional.

Auza llamó a la unidad del pueblo boliviano y pidió “no politizar ni desinformar ni crear pánico” con el tema de las vacunas. Pidió evitar paros innecesarios; y recordó que el tema de las dosis no es un problema que solo atraviesa el Gobierno, sino todo el mundo.

“En vez de gritar lo que no tenemos, usemos las vacunas que se tiene. No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir trabajando, si tenemos que firmar acuerdos lo seguiremos haciendo, si tenemos que convocar a otros países lo haremos, no nos van a acallar, haremos todo y mucho más”, precisó.