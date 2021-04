Gobierno plantea una reforma integral de la justicia para fortalecer la protección de la mujer

La directora de género del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, indicó que desde el Gobierno nacional se plantean la necesidad de una reforma integral de la justicia con el fin de que el Estado proteja a la mujer de la violencia. Este planteamiento surge por las críticas a la justicia por el reciente feminicidio en Santa Cruz, donde Wilma Flores fue asesinada por su expareja.

«No se trata solo de reformar la Ley 348, no se trata solamente de modificarla. Lo que hay que hacer es una reforma integral a la justicia, no puede ser que solo el 1% de los casos lleguen a sentencia», dijo Peña, en una entrevista en Unitel. La autoridad aseguró que buscan resguardar la vida de las mujeres de los agresores e incluso instituciones que no la colaboren en sus problemas.

Peña resaltó que las estadísticas son alarmantes, ya que los hechos de violencia interfamiliar son los más reportados a la Policía. «El 90% de las denuncias que llegan a la Fiscalía están en la fase preparatoria, es decir en investigación, sin que se haya abierto un juicio. De ese 90% solo la mitad van a pasar a juicio y solo el 1% va lograr sentencia», indicó la directora.

Propuestas

Una de las propuestas para la reforma es la interoperabilidad de la información entre instituciones del estado, con el objetivo que las denuncias y datos estén en un solo sistema que puedan ser compartidas por diferentes entidades públicas como ser la Policía y Fiscalía.

«Hay una resistencia de algunas instituciones de ingresar a esta interoperabilidad (…) se tienen que lograr coordinación interinstitucional para frenar este tema de la violencia», sostuvo Peña. Mientras se sigue la sistematización de propuestas para ordenar las políticas públicas, se busca incrementar las medidas de prevención de la violencia contra la mujer.