El ministro Remmy Gonzales ratificó que hará cumplir la orden presidencial de “cero tolerancia a la corrupción”.

El nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó que cambió a todos los funcionarios que trabajaban de manera cercana al extitular de esta cartera de Estado Edwin Characayo, que está encarcelado por presunta corrupción en un proceso de saneamiento de tierras.

“Toda autoridad está en la libertad de poder elegir a personas más cercanas y yo me acogí a ese derecho, cambié a todo el personal, el staff del Ministerio, porque, primero, uno tiene que trabajar con gente de confianza y, segundo, con gente que lleve el ritmo de este nuevo ministro. (Entonces también) por cuestiones de seguridad (cambié) al personal que estaba más próximo al exministro”, dijo.

El 13 de abril fue aprehendido Characayo junto al entonces director General de Desarrollo Rural, Hiper García, después de que fueron sorprendidos con $us 20.000 de supuesto soborno en pleno centro de la ciudad de La Paz.

El 20 de abril fue posesionado Gonzales como ministro de Desarrollo Rural y en ese acto el presidente Luis Arce instó a la nueva autoridad a ser implacable con la corrupción “venga de donde venga”.

Ahora “este tema ya está en manos de la Justicia. De todas maneras, al día siguiente de mi posesión, yo me apersoné a la Fiscalía para garantizar que toda la documentación que pidan se va a facilitar a medida que vayan solicitando. (Pero) no solo me apersoné a la Fiscalía, sino también presenté una querella”, agregó Gonzales en una entrevista con la Red Uno.

Además, dio a conocer que el lunes recién la Fiscalía procedió a retirar el precintado de su oficina, mientras estuvo trabajando desde otra unidad.

“Pero quiero ser bien claro (en este tema), cualquier indicio de corrupción o alguien haya estado en ilícitos tendrá que ir a declarar a la Fiscalía; la orden del presidente (Arce) ha sido cero tolerancia a la corrupción y mi persona dará cumplimiento a eso”, advirtió.