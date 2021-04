Guabirá: un pase histórico y $us 900 mil de premio

El paso que dio Guabirá este miércoles con el triunfo que logró en la Villa Imperial sobre Nacional Potosí le permite hacer historia. Es la primera vez que consigue pasar a la siguiente fase de un torneo internacional.

Guabirá tiene dos participaciones en Copa Libertadores (1976 y 1996) y dos presencias en Copa Sudamericana (2018 y 2019). En ninguna había pasado de la primera fase. Por eso, lo hecho ante Nacional es un logro inédito para el equipo que dirige ‘Copito’ Andrada.

Por jugar la primera fase de la Copa Sudamericana, Guabirá recibió 225 mil dólares de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Con su clasificación ahora suma otros $us 900 mil ($us 300 mil por partido) que se van a las arcas azucareras. Por las dos primeras fases ya aseguró 1.125 mil dólares. Si el rojo norteño logra pasar a la siguiente fase le espera medio millón de dólares.