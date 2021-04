Guardiola: «Si Neymar se hubiera quedado en el Barça, tendría dos o tres Champions más»

Fuente: https://www.lavanguardia.com

Pep Guardiola se ha deshecho en elogios hacia Neymar Jr en la rueda de prensa previa a la ida de semifinales de la Champions League contra el PSG en el Parque de los Príncipes. Además, el entrenador del Manchester City opinó que el brasileño habría ganado la ‘Orejona’ «dos o tres veces más» si se hubiera quedado en el Barça.

«Disfrutas viéndolo. Su plasticidad, personalidad… No es fácil llevar el número 10 de Brasil. Estoy bastante seguro de que si Neymar se hubiera quedado en el Barça, habría ganado dos o tres Champions más. Con Messi y Luis Suárez eran imparables, el mejor ataque que he visto nunca», explicó el técnico catalán ante los medios.

«Pero decidió ir a París y no es una mala decisión. Buena ciudad y un buen club. Aunque no he estado ahí se ve desde fuera. Lo que quiero es que tenga estabilidad, sin lesiones. Soy un gran admirador. Neymar ayuda a que nuestro fútbol sea mejor. Es un placer jugar la semifinal contra el PSG. Trataremos de ganarles», añadió.

Guardiola siguió con los halagos hacia otros dos jugadores que también podrían ser decisivos en la eliminatoria: «Foden y Mbappé juegan en posiciones distintas. Es difícil hacer una comparación. Ambos son jóvenes y tienen un talento increíble. Estoy seguro que el PSG es feliz por tener a Mbappé, como yo soy feliz por tener a Foden, un canterano, aficionado al City de toda la vida».

Sobre cómo afrontar el partido, recordó a su mentor: «De Johan Cruyff aprendí a disfrutar del juego. A disfrutar de la responsabilidad, a disfrutar de la situación. Somos privilegiados por haber llegado hasta aquí. No deberíamos estar preocupados ni tristes. Esa es la mentalidad de los grandes deportistas».

Palabras que anticipan la posición del City para afrontar el partido, siempre confiando en la posesión y la posición para minimizar los daños en defensa. «Ellos nos contragolpearán y tendrán ocasiones. La única manera de minimizarlo es imponiendo tu juego. Cuanto más seas tú mismo, más opciones tendrás de pasar. Si piensas en el rival es más complicado a estas alturas», concluyó.