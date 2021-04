Hermana de Wilma teme por sus sobrinos y pide ayuda psicológica para ellos

Fuente: Unitel

Arminda Zurita, hermana de Wilma Zurita, víctima de feminicidio, expresó que teme por la seguridad de sus sobrinos que quedaron en orfandad y pidió una orden de alejamiento en contra de la familia de Marcelino Martínez, sindicado por la muerte de la joven de 27 años. La familiar de Wilma dijo que pedirá la custodia de los dos niños, uno de dos y otro de seis años.

«Yo tengo miedo de su familia, que me haga algo a mí, a mis sobrinos o a mi madre. Pido una orden de alejamiento para que no se acerque a los niños ni a nosotros», dijo Arminda. La víctima fue enterrada este martes a las 14:00 en el cementerio Santa Carla, ubicado en la zona del Plan 3.000.

La hermana de Wilma sostuvo que solicitará la custodia legal de ambos infantes para hacerse cargo de su crianza. «Yo voy a pedir la custodia de los niños, me voy a encargar y sacarlos adelante. Los niños están acostumbrados conmigo, con mi madre y con mi familia. No voy a estar sola, voy a tener el apoyo de mi familia», indicó.

Además solicitó el apoyo de un profesional en psicología para que le ayude a los niños con el trauma de la pérdida de su mamá, a manos de su padre. Pese a que la Defensoría de la Niñez aún no se ha comunicado con la familia de la víctima, esperan que lo haga en los próximos días.

Feminicida, trasladado a Chochocoro

Este martes al mediodía, Marcelino Martínez fue trasladado vía aérea a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, donde guardará detención preventiva por seis meses durante el proceso de investigación. «Que no se quede impune la muerte de mi hermana, es una pena que la mataron como si no fuera un humano y me duele bastante eso. Dejó a dos niños huérfanos y eso es lo que más me duele», expresó Arminda Zurita.