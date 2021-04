Hombre se lanza al vacío desde el puente Las Américas en La Paz

El intento por salvarlo fue casi imposible, ya que al percatarse de la presencia policial este se lanzó sin pensarlo en cuestión de segundos.

 

Fuente: Red Uno

Hoy a las 07:30 am, un hombre se lanzó al vacío, desde el puente de Las Américas en la ciudad de La Paz. La persona identificada es Luis Hernán Cejas de 30 años y se desconocen lo motivos de su fatal decisión. Pese al intento los policías no pudieron evitar la tragedia y no lograron rescatarlo.

 

Aparentemente el hombre tenias problemas, según relató uno de los policías, que llegó en el momento cuando el hombre se encontraba sostenido de la baranda del puente y que al percatarse de la presencial de los efectivos, en cuestión de segundos se lanzó y no le dio tiempo de sostenerlo. «El hombre ya iba decidido», agregó el oficial de la policía.