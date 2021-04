Cochabamba: Identifican al “motoladrón” que atracó a una mujer que tenía a su bebé en brazos

“Me encuentro muy afectada por lo que pasó, realizaré la denuncia formal. No podemos salir de nuestra casa y sentirnos inseguros, pedimos seguimiento. Pedimos seguridad, no podemos vivir así (…) Gracias a Dios mi hijita está bien, sólo sufrí una contusión en el brazo. Yo pensé que la motocicleta se iba a parquear, simplemente pensé en proteger a mi bebé, sólo me importaba que mi bebé esté bien”, relató muy afectada la madre que fue asaltada.