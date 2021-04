Illanes: «Soy colla, capaz que no me expreso como argentino; me sentí discriminado»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Luego de que la dirigencia de The Strongest anunció anoche que Alberto Illanes rescindió contrato con el club, el entrenador habló sobre su salida. Dijo que se sintió discriminado por un grupo de hinchas aurinegros. “Yo soy un colla, collita, igual que los paceños… Capaz que no me expreso como un argentino o como un español”, sustentó el potosino.

Al salir de la conferencia de prensa ofrecida con el presidente atigrado Ronald Crespo, en el complejo de Achumani, Illanes se sinceró: “Me voy con la tranquilidad de haber trabajado de una manera muy profesional. A alguna hinchada no le gusta nuestra forma de expresarnos. Yo soy un colla, collita, igual que los paceños, pero tranquilo Capaz que no me expreso como un argentino, como un español o tal vez quieren que hablemos en inglés, si quieren que hablemos inglés, también hablamos, no hay ningún problema”.

El profesional de 57 años fue más contundente. “Me he sentido discriminado porque tengo una manera de hablar y no hablaré de otra manera”, añadió a los medios como Futbolmanía y La Red Deportiva, que anoche estuvieron en la casa del Tigre.