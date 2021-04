Importador denuncia que Aduana demora artificialmente trámites de nacionalización para poder apropiarse de bienes

Funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia demoran artificialmente los trámites de nacionalización de los productos para poder apropiarse de ellos, según denuncia un importador de bienes de Europa.

Fuente: Brújula Digital

Un importador de bienes de Europa denunció que los funcionarios de Aduana Nacional demoran artificialmente los trámites de nacionalización de los productos para poder apropiarse de ellos.

Víctor Hugo Burgos, que importa diversos productos europeos, en volúmenes pequeños, denunció a Brújula Digital que algunos funcionarios aduaneros hacen a propósito que los plazos de 60 días de nacionalización, más 20 de ampliación, se venzan para luego no devolverlos a los importadores. La Aduana, mediante una declaración escrita, negó que obstaculice los trámites de manera artificial.

“A mí me ha sucedido que importé siete motos, de segunda mano, en un costo de 10.000 dólares. Como había pandemia, no estaba abierto el recinto aduanero de Patacamaya. No había atención normal. Por ello pasaron los 60 días y los 20 adicionales, y no se terminó con el trámite y finalmente se apropiaron de los bienes”, dijo Burgos.

Para ello se emite una simple resolución administrativa, que, al día 80 del trámite de importación, si la propia Aduana no concluye el papeleo, ordena la requisa.

“En el caso de las motos que yo importé, había que establecer la emisión de gases, y no pudieron terminar a tiempo pese a que sólo eran siete de ellas. Lo hicieron muy lentamente para que se acabe mi plazo”, contó.

El importador dijo que esta es una práctica común que afecta a cientos de empresarios, pero que nadie lo hace pública porque temen que los funcionarios de Aduana obstaculicen las siguientes importaciones.

“Pero yo no puedo mantenerme en silencio, es una injusticia la que ha sucedido”, dijo. Burgos agregó que los 10.000 dólares que él invirtió en ese procedimiento de importación puede representar una cifra pequeña, “pero para mí es importante. Todas las importaciones que yo hago son de valores relativamente bajos, pero no por ello me las tienen que quitar”.

El código tributario boliviano señala que si el trámite de Aduanas no termina en 60 días se presume que la mercadería ha sido “abandonada”. Ante notificación por correo electrónico de la Aduana se hace un recurso de alzada, que da 20 días adicionales de plazo. Cuando éste también se cumple, los bienes son requisados.

Agregó que otra importación que realizó este año, de línea blanca y otros bienes, fue también obstaculizada, pero al final, tras llamar insistentemente y enviar cartas, logró que su trámite fuera aprobado.

“Estuve cerca del día 20 después del recurso de alzada, casi pierdo la segunda importación, si no me defendía eso más me iban a quitar”, contó.

Esto lo único que hace es alentar el contrabando, expresó Burgos, ya que los contrabandistas no tienen que ni pagar impuestos de internación ni luchar contra la corrupción e irregularidades de Aduanas.

Respuesta de Aduana

Mediante una declaración escrita, Aduana rechazó la denuncia.

“En el caso denunciado, el importador debió obtener la certificación del Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO para despacho aduanero y demás requisitos, por tanto es de total responsabilidad del importador las mercancías, debiendo prever que la declaración de importación sea presentada a la administración aduanera antes del vencimiento del plazo establecido para la modalidad de depósito temporal (60 días calendario a partir de la recepción) o el plazo para el levantamiento de abandono (20 días calendario a partir de la notificación con la Resolución de Declaratoria de Abandono), según corresponda”, dijo el comunicado.

Agrega que: “Vencido el plazo las mercancías caen en abandono tácito o de hecho, por lo cual ejercer ‘una demora artificial en la nacionalización de la mercancía con la finalidad de realizar una apropiación indebida’ es una acusación completamente falsa; toda vez que la normativa legalmente constituida establece un procedimiento claro al respecto. Por tanto, es responsabilidad de todos y todas las importadoras leer toda la normita y otorgarle fiel cumplimiento”.

La Aduana Nacional “no obstaculizó de ninguna manera la nacionalización de siete motocicletas y 12 llantas que se menciona en la ‘denuncia’ Se puede evidenciar que la Extensión Patacamaya dependiente de la Administración de Aduana Interior La Paz en ningún momento cerró las instalaciones para poder realizar certificaciones de nacionalización, toda vez que se notificó en fecha 16/12/2021 con la Resolución Administrativa AN-GRLGRLAPLI-RESADM-675-2020 de 03/09/2020, asimismo se anunció la segunda caída en abandono correspondiente a fecha 15/01/2021, por tanto se procedió con atención continua e ininterrumpida”.