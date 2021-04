Indígenas de La Paz anuncian «Marcha por la Tierra y el Territorio»

La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) determinó realizar la «Marcha por la Tierra y el Territorio» a partir del 10 de mayo, en busca de seguridad jurídica sobre sus territorios ancestrales, el respeto a sus derechos y el rechazo al extractivismo, informó su presidente Gonzalo Oliver Terrazas a la Agencia de Noticias Ambientales.

La determinación de marchar desde la Casa Grande del Pueblo Leco hasta la Sede de Gobierno responde a la necesidad de exigirle al Ejecutivo, respetar y hacer respetar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, que hoy sufren avasallamientos de parte de los interculturales denominados «nuevos colonos», así como la imposición de actividades mineras sin consultas debidamente realizadas.

«Si bien la marcha del 90′ que fue por la Dignidad y el Territorio ha sido fundamental y hemos conseguido territorios que actualmente tenemos, pero con el pasar de los años las poblaciones han crecido y hay jóvenes que no cuentan con el acceso a la tierra como los jóvenes del norte de La Paz; algunas Tierras Comunitarias de Origen como de los hermanos Tacanas II llevan más de 20 años demandando un espacio territorial y el Gobierno no ha dado solución», señaló.

A nivel de Cpilap, que agrupa a diez territorios, indica que ocho pueblos indígenas tienen demandas pendientes de titulación, algunas compensaciones, mientras que otros no tienen acceso a la tierra como el caso de la TCO Tacanas II, Esse Ejja, así como comunidades mosetenes de Kauka B.

«Hubo muchas mesas de trabajo pero cuando falta la firma aparecen nuevos requisitos, nuevas normas que impiden que la TCO Tacanas II sea titulada, ése es un ejemplo, que a través de los años no se ha podido sanear las tierras ancestrales como tierras indígenas y el movimiento indígena ha dicho basta», dijo el dirigente.

La resolución de la Cpilap declara: «La primera gran marcha de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz denominada: Tierra, Territorio, Dignidad, Autonomía, y Libre determinación».

Según el dirigente, la marcha no es para nada política, sin embargo, deja en claro que no se entablará ningún diálogo con el Gobierno antes de la misma. En análisis del presidente de la Cpilap, el Gobierno del MAS de Evo Morales que se prolongó por 14 años no veló por los derechos de los pueblos indígenas de La Paz.

«Podemos afirmar categóricamente que en el Gobierno del MAS no hemos sido titulados ni un metro de territorio, porque nuestros territorios han sido vistos como botines políticos por grupos afines al Gobierno, eso ha dificultado de que se pueda consolidar los espacios demandados», señala.

Aclara que, a diferencia de grupos afines al MAS, los pueblos indígenas han nacido en sus territorios, han crecido y morirán en los mismos. «Queremos preservar para las futuras generaciones paras que puedan gozar de la naturaleza, y es en ese sentido que la vivencia no ha sido comprendida por el Gobierno», manifestó.

La Cpilap agrupa al Concejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), el Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (Pilcol), la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla), el Consejo Regional Tsiname-Mosetén de Pilón Lajas (CRTM-PL).

También forman parte de la Cpilap; el Pueblo Indígena San José de Uchupiamonas (PI-SJU), la Comunidad Esse Ejja de Eyiyuquibo (CEEE), la Comunidad Agroecológica Originaria de Palos Blancos, Comunidades Indígenas Tacanas Río Madre de Dios (Citrmd) y la Capitanía del Pueblo Indígena Araona.