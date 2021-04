INRA: El 2023 culminará el saneamiento de tierras en Tarija

Omar Garzón C.



El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene como objetivo culminar con el saneamiento de tierras en el departamento de Tarija hasta el año 2023, y así también en todo el país.

Hace días atrás, estuvo en el municipio de Uriondo, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, quien realizó la entrega de 702 títulos ejecutoriales, y en este marco, ha prometido que en los próximos años culminará el saneamiento de tierras en todo el país. “Tenemos que concluir el proceso de saneamiento en Bolivia los próximos tres años”, aseveró.

Según Núñez, el departamento de Tarija tiene 3.7 millones de hectáreas, de las cuales, aproximadamente, 3.5 millones tiene competencia el INRA, y lograron avanzar un 80%, donde toda la gente ya tiene sus títulos ejecutoríales, pero falta un 20%.

“El 20% faltante, esta paralizado, o esta en conflicto. Aquí va mi pedido, que entre todos los actores, campesinos, interculturales, hermanas bartolinas, productores, tenemos que llegar a un acuerdo, de que vía la conciliación, resolvamos los conflictos agrarios, ya que vamos saneando las tierras 25 años”, manifestó.

Núñez sostuvo que a nivel nacional, falta un 14% de saneamiento de tierras, y a Tarija le falta un 20%.

“Nosotros somos competencia del área rural, y le pedimos, nos pongamos de acuerdo para terminar el saneamiento.

Lamentablemente hemos encontrado un INRA, desde el año 2019 con las cuentas paralizadas del programa que financiaba, que es el BID. Pero en 50 días hemos logrado elaborar el plan nacional”, declaro.

La autoridad nacional, anunció que para la próxima semana, lanzará la convocatoria para la contratación de mayor personal a nivel nacional, donde pretenden con ello, potenciar las capacidades técnicas y operativas del INRA de Tarija, y el compromiso de esta institución, es acelerar el proceso de saneamiento y titulación de tierras.

“No podemos demorar más. Nuestro país necesita la reactivación económica. Necesitamos desarrollar el desarrollo rural integral y sostenible. Si existen conflictos, mediante el diálogo y la concertación se puedan resolver para que el INRA vaya tomando decisiones, y vayamos concluyendo”, dijo.

Núñez, señalo que hay criticas al INRA, por ser lento en los procesos, que no atiende las demandas con agilidad, que esta con hechos de corrupción, que “para hacer los tramites hay que echar aceite”, “eso, en mi gestión, se tiene que erradicar. No se puede permitir ningún hecho irregular en materia agraria. Les pido a los productores control social, si se presentará algo, tienen que denunciar inmediatamente, y nosotros actuaremos de acuerdo a ley. No podemos permitir ningún hecho irregular en materia agraria. Este es el compromiso que tenemos”, acotó.

Resaltó que el INRA esta para atender de manera ágil y rápida los saneamientos de tierras, y si hubiera tierras fiscales, indicó que lo van a distribuir de manera planificada, concertada con todos los sectores.

“No se puede cometer el error de la Reforma Agraria del 53, donde se le dio la tierra al campesino, pero no se apoyo con asistencia técnica, con capacitación, con inversión productiva, consecuencia de ello, latifundio, migración del campo a la ciudad. Ahora es una segunda forma agraria con el apoyo de diferentes formas al sector campesino”, dijo.

La meta del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es lograr que hasta el año 2023, Bolivia tenga 100 millones de hectáreas de tierra titulada con derecho de propiedad regularizado y saneado, informó su director Eulogio Núñez.

Informó además que están muy adelantadas las gestiones para consolidar un crédito del BID que ayudaría a cumplir efectivamente estas metas. “Durante esta gestión 2021 alcanzaremos un 88% de tierra saneada y titulada para diciembre de este año tendremos 90.7 millones de hectáreas regularizadas” informó Núñez.

Señaló que durante la gestión 2020 del gobierno transitorio de Jeanine Añez, más de 7 mil tramites de titulación fueron paralizados, sin embargo estaban priorizando la emisión de resoluciones para dar derecho de propiedad de terrenos por encima de los 5.000 hectáreas, lo cual es contrario a la Constitución Política del Estado, “se pretendían titular ilegalmente terrenos mayores a 5 mil hectáreas para algunos terratenientes, afectando a alrededor de 255 mil hectáreas, pero estos procesos ya fueron detenidos”, informó la autoridad.