Isabel II rompe la tradición para evitar el bochorno a Harry y Andrés: nada de uniformes militares en el funeral

El duque de York también estaba en el centro de una polémica complementaria, sobre si debería tener permitido o no llevar un uniforme de almirante al funeral. El príncipe Andrés ‘dejó’ sus deberes públicos en 2019, tras la entrevista explosiva en Newsnight sobre sus relaciones con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. The Times escribe que el príncipe Andrés eligió no insistir con que le dejaran llevar un uniforme de almirante, a pesar de haber pedido previamente a sus costureros que empezaran a hacerle uno, según se informa.

El príncipe Andrés sirvió durante 21 años en la Marina Real Británica y fue nombrado vicealmirante honorario en su 55º cumpleaños, en 2015. Se esperaba que fuera ascendido a almirante en su 60º cumpleaños el año pasado, pero pero se ofreció a aplazarlo hasta que limpiara su nombre y volviera a sus funciones públicas.

Una fuente cercana al duque afirma en The Times: “El duque de York es muy consciente de que el funeral del sábado es un momento para el duque de Edimburgo, su majestad la reina y la nación. No tiene ningún deseo ni intención de desviar la atención de ello. La especulación en torno a lo que podría o no llevar es solo eso, especulación, y ningún detalle de esa naturaleza ha sido decidido aún. El duque de York hará lo que sea apropiado a las circunstancias; él sigue estando al margen de las tareas reales”.