Israel Quino: “La gente votó por el candidato, no por la sigla”

Israel Quino, abogado constitucionalista, asegura que no hubo sorpresas en los resultados de la segunda vuelta, que la población votó por el candidato y no por la sigla. “Sin embargo, en los programas de gobierno, ya no van a ser de oposición intrínseca como siempre fue con la denominada media luna.

Fuente: ATB Digital

Ahora entre izquierdas se van a entender, lo mismo Jallalla con el Gobierno nacional, El Alto con el Gobierno nacional, entonces no hay mucha diferencia de lógica partidaria”, agregó.