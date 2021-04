Javier Rojas: «Fracasar no es caer, es negarse a levantarse»

Campeones

martes, 20 de abril de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Javier Rojas no la está pasando bien, el golero de Bolívar intenta recuperarse en la parte anímica para ver si es tomado en cuenta para el encuentro del jueves ante Arsenal, en el inicio del grupo C de la Copa Sudamericana.

Los errores que tuvo el jugador en los dos encuentros que jugaron los celestes frente al Junior de Barranquilla han calado hondo en su ánimo. El arquero evitó el contacto con los medios de comunicación antes de partir a Barranquilla y al retorno la jefatura de prensa designó a otros jugadores para que hablen con la prensa.

Después de tres días, Rojas reapareció en las últimas horas en sus redes sociales intentando olvidar lo que pasó en territorio colombiano y escribió: “Fracasar no es caer, fracasar es negarse a levantarse”. En una fotografía que adjuntó a su frase puso que “siempre fuiste tú mi Dios”. Inmediatamente, la hinchada celeste se hizo eco de las palabras del guardameta y en el 90% de los comentarios que le llegaron le piden que no “se venga para abajo y que su mejor fortaleza es su juventud en el arco de nuestro querido Bolívar” , otros le solicitan “que no lea los comentarios dañinos” y le sugieren “trabajar más para salir adelante en este duro momento”. Rojas fue titular en los cuatro partidos que los académicos disputaron en la fase 2 y 3 de la Copa Libertadores, para acumular los 360 minutos de juego.

El partido

Para el encuentro de este jueves (18:15) aún no se tiene claro si el cuerpo técnico que comanda José Ignacio González decide dar continuidad a Rojas o cree que llegó el momento de que Rubén Cordano sea el que cuide el pórtico de los bolivaristas. Las sesiones que se cumplirán entre hoy y mañana servirán también para definir al reemplazante de Leonardo Ramos, quien fue expulsado frente al Junior. El argentino se encuentra suspendido automáticamente por este juego, aunque por ver la roja directa lo más probable es que le den dos encuentros de suspensión. César Menacho y Armando Sadiku son las opciones que maneja el técnico González para sustituir la ausencia obligada de Ramos.

Distinción

La entidad celeste fue distinguida ayer por la Cámara de Diputados por los 96 años de existencia que celebró la pasada semana. El presidente de esta cámara, Freddy Mamani Laura, fue el encargado de entregar la distinción al titular interino, Alejandro Montaño.

“Muchas generaciones han vibrado con las jugadas del poderoso Bolívar y han gritado con profunda pasión sus goles. En sus 96 años de vida han dejado una huella perdurable en la historia de nuestro fútbol”, destacó Mamani

Los celestes están a cuatro años de su Centenario.