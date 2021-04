Jennifer Lopez y la verdadera razón por la que terminó con Alex Rodríguez

Personas cercanas a la cantante afirman que decidió romper su compromiso con el empresario ya que no confiaba en él debido a los rumores de que tenía una aventura con la modelo Madison LeCroy

Jennifer López y Alex Rodríguez confirmaron su separación: “Estamos mejor como amigos” (Reuters)





Circula un gran rumor sobre la razón por la que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se separaron, incluidos detalles sobre quién rompió con quién al final. La ex pareja terminó su compromiso oficialmente la semana pasada tras no lograr superar una grave crisis que se habría originado el año pasado durante el confinamiento a raíz de la pandemia.

Si bien la superestrella y el jugador de béisbol convertido en empresario emitieron un comunicado conjunto el 15 de abril anunciando el final de su compromiso, varias fuentes confirman en la edición de esta semana de la revista estadounidense People, que fue López, de 51 años, quien rompió con Rodríguez, 45.

“Ella insistió en ello. Tenían demasiados problemas sin resolver”, dijo una persona muy cercana a la cantante y actriz latina, quien ha estado filmando su próxima comedia “Shotgun Wedding” en República Dominicana durante los últimos meses.

Y añadió que J Lo terminó la relación ya que no podía “confiar” plenamente en Rodríguez, quien voló para visitarla a la isla días después de que reconocieron públicamente el 15 de marzo que estaban trabajando en problemas que habían estado latentes durante mucho tiempo.

El sitio Page Six reveló anteriormente que la pareja, que se comprometió en 2019 pero pospuso su boda dos veces, citando la pandemia de COVID-19, se habían separado debido al escándalo de Rodriguez con la modelo Madison LeCroy, con quien fue relacionado.

El ex jugador de los Yankees es conocido por su fama de mujeriego. Antes de enamorarse de J.Lo mantuvo romances con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna. Y además no es la primera vez que A-Rod enfrenta escándalos relacionados con infidelidades, fue precisamente este tipo de problemas que tuvo con su ex compañero, el cubano José Canseco, quien literalmente lo acusó de engañar a la cantante con su ex mujer Jessica Sekely. “Alex Rodriguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer Lopez”, le escribió por Twitter.

Alex Rodriguez y Jennifer Lopez

Otra fuente le dijo a Page Six en marzo: “El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza”.

“Ella ha sido bastante miserable y no pensó que lo mejor para ella fuera quedarse con Alex”, continuó el informante. Aunque terminar las cosas con Rodríguez no fue fácil, López se siente en paz con su decisión. “Intentarán ser amigos y hay respeto allí. Pero definitivamente van por caminos separados”.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron J.Lo y Rodríguez al programa Today. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”.

Si bien la pareja, apodada J-Rod, también tiene varias empresas comerciales juntas y comparte propiedades en Nueva York, Los Ángeles y Miami, “están especialmente tristes por los niños, ya que todos son tan cercanos”, dijo el amigo de López. “No es una buena situación, pero es inevitable”.

Por ahora, López se está enfocando en lo que le da más alegría: sus hijos y su trabajo.

J.Lo tiene a los gemelos Max y Emme de 13 años con su ex marido Marc Anthony.

“Jennifer ha estado en estas situaciones difíciles antes. Ella no es de las que se sientan y lloran “, agregó. “Sus hijos la hacen más feliz. Ella está bien “.

También encontró apoyo en su ex marido, de 52 años, quien recientemente llevó a Max y Emme a la República Dominicana para que pasen tiempo con su mamá. “Jennifer y Marc tienen una gran relación”, señaló la revista.