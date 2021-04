Jenny Guarayo es la nueva ejecutiva de las Bartolina en Tarija

Fue el X Congreso Departamental de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias.

Omar Garzón C.

Fuente: ElPeriódico

Este pasado miércoles 21 de abril, en la ciudad de Bermejo, Jenny Guarayo fue elegida como nueva ejecutiva de las Bartolinas Sisa del departamento de Tarija, pero hay denuncias que desacreditan esta elección, esto por parte de la ejecutiva saliente, Irma Gutiérrez.

El X Congreso Departamental de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Tarija “Bartolina Sisa” (FDMCIOT) fue realizado en la ciudad fronteriza de Bermejo,

Pero en la ciudad de Tarija descalificaron este congreso, denunciando la presencia de funcionarios públicos de la alcaldía de Bermejo y otras irregularidades, así lo hizo conocer Irma Gutiérrez.

“No lo trabajan orgánicamente, en los congresos aparece todo el mundo a querer ser dirigente solo para agarrar cargos, buscar pegas, beneficiarse con ser dirigente de las organizaciones sociales. Ese congreso es ilegal porque no es de las verdaderas mujeres campesinas originarias de Tarija. Son citadinas, son funcionarias llevadas de la alcaldía de Bermejo”, denunció.

Gutiérrez sostuvo que abandonó dicho congreso, porque no se respetaron las resoluciones del Congreso Nacional, y que por lo tanto no reconocerán a este directorio elegido.

“Hay muchas irregularidades, una de las compañeras, como Elisabeth Rivero, sacó la convocatoria, pero ella estaba suspendida por falsificar un sello y membrete, ella tiene denuncias, y es causa de división, y la ejecutiva nacional con solo dos firmas de la directiva están avalando, y eso no es correcto”, declaro.

APUNTE

Guarayo agradece el respaldo de sus compañeras

Desde Bermejo, Jenny Guarayo, elegida como nueva ejecutiva de las Bartolina Sisa en Tarija, informó que el congreso comenzó el martes y concluyó este pasado miércoles, donde agradeció el apoyo de sus compañeras.

“Muchas gracias a todas las mujeres que me apoyan, especialmente a las de Cercado, donde queremos hacer crecer a nuestra organización. Es fundamental trabajar en proyectos para el área rural, como agua, riego, producción; así también queremos generar empoderamientos para la mujer, tanto del campo como de la ciudad”, dijo.