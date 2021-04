«Jugadores de Always Ready reconocen a Fabol»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Aunque los representantes de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) los sacaron del grupo de WhatsApp, los jugadores de Always Ready reconocen a David Paniagua y Milton Melgar como sus delegados.

“Pasa que Andrés (Costa) me llamó antes de ayer para preguntarme cuál era nuestra posición. Le expliqué que nosotros ya no formamos parte del grupo de Fabol, pero del grupo de WhatsApp, porque nos eliminaron a Juan Carlos Arce, a mí, a Fernando Saucedo, le dije ‘Andrés, nosotros ya no formamos parte del grupo de WhatsApp de Fabol’; capaz que Andrés se confundió o fue mal interpretado. Nosotros sí reconocemos a Fabol, tenemos discrepancias porque no estamos de acuerdo con parar el fútbol, pero los apoyamos”, aclaró Samuel Galindo, capitán del cuadro campeón del campeonato Apertura 2020 de la División Profesional.

Galindo salió al paso luego de que el presidente del club declaró ayer por la mañana que sus jugadores ya no forman parte de Fabol y que no acatarán sus determinaciones.

“Es un malentendido. Nosotros apoyamos a Fabol, estamos aclarándolo por todos los medios. Esperemos que no se malentienda y que quede como que no estamos en el grupo de Fabol”, apuntó el futbolista millonario, quien explicó por qué no firmó la carta de los capitanes que determinaron entrar a una huelga hasta que la Federación Boliviana de Fútbol cumpla con sus requerimientos.

“Nosotros no firmamos esa carta porque no nos enteramos. Nadie nos consultó, seguramente porque no estamos en el grupo de WhatsApp”, apuntó Galindo, quien se dirigió a los representantes de Fabol.