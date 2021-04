Katie Holmes celebra el 15º cumpleaños de Suri Cruise con varias fotos inéditas rescatadas de su álbum privado

Lástima que no se pueda decir lo mismo de su vida personal. Ahí Tom sigue sin ser perfecto. Y la mejor muestra de ello es que este fin de semana no se haya molestado en felicitar ni en público ni en privado a su hija Suri Cruise, fruto del matrimonio del actor con Katie Holmes y a la que casi no ve desde que ambos se divorciaron en 2012 por decisión propia.

Ausencia notable que no parece haber impedido a Suri crecer en un ambiente de felicitad total. Gracias sobre todo al cuidado y cariño de su madre, que pese a no ser muy amiga de exponer a la pequeña al juicio de la opinión pública, el domingo se saltó sus propias reglas por un día para celebrar de manera pública que la joven cumplía 15 años.