Kurt dice que su retorno al Tigre parece «inevitable»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Kurt Reintsch, expresidente del Tigre, reapareció ayer para los medios y en las redes sociales. Envió un saludo para los stronguistas en el aniversario 113 y anunció su posible retorno al club.

“Parece que es inevitable, a no ser que haya alguna persona que ya haya estado (en el club) o que tenga la economía y que quiera retornar”, fue la respuesta del exdirigente cuando en el programa El Deportivo se le consultó si volvería.

Agregó que está dispuesto a ayudar, pero quiere se que limpie “mi nombre y una vez que se aclare todo, hay que darle el pecho a las balas”.

Reintsch estuvo al frente del aurinegro entre 2010 y 2014. En su gestión el atigrado logró cuatro títulos y un tricampeonato.

El exdirectivo considera que el nuevo estatuto del club fue hecho por los mandos intermedios y que el objetivo es que su persona no vuelva a la entidad.

“Hablan de sentencia ejecutoriada, pero yo no tengo ninguna, ningún antecedente”, aclaró Reintsch.

Antes, ayer por la mañana, el exdirectivo colgó un video en sus redes sociales, en el cual indicaba que se veía obligado a salir por todos los problemas que hubo en el club en las últimas horas.

“Quiero desvirtuar cualquier posibilidad de que la gente crea que yo estoy detrás de esto. No me interesa volver al club, no vivo del club, no vivo del fútbol, estoy hace años en mis cosas particulares”, señaló.