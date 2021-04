La contundente respuesta de Khloé Kardashian ante la foto de ella en bikini y sin retocar

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” se abrió acerca de las presiones que la han perseguido

Después de que una fotografía de Khloé Kardashian fuera publicada en redes sociales por accidente, ella reveló los duros momentos que ha vivido debido a sus problemas de imagen corporal. A través de su cuenta de Instagram, la estrella 36 años compartió un par de videos no editados de ella, así como una imagen sin ningún tipo de filtro. En la publicación, Khloé compartió que aunque piensa que la fotografía que compartieron el lunes pasado es hermosa, ella quiere mostrarse de diferente manera. “Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana fue hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que está después de trabajar duro para llegar a este punto – y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas”, comenzó . También explicó que la presión y el ridículo constante para ser perfecta, siempre fueron demasiado para soportar, pues siempre era catalogada negativamente. La socialité declaró que no es perfecta, pero que normalmente trata de vivir su vida lo más honestamente posible (Foto: Especial) “‘Khloé es la hermana gorda’. ‘Khloé es la hermana fea’. ‘Su padre no debe ser su padre real porque se ve muy diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía’. ¿Debería continuar?”, dijo. La socialité declaró que no es perfecta, pero que normalmente trata de vivir su vida lo más honestamente posible. Sin embargo, señaló que es insoportables tratar de alcanzar los “imposible estándares” que el público le ha impuesto. “Por más de una década en fotos, cada una de mis imperfecciones ha sido micro analizada y se han burlado del más pequeño detalle y el mundo me lo recuerda todos los días. Y, cuando tomo las críticas para motivarme y estar en la mejor forma de mi vida, y además ayudar a otros con las mismas luchas, me dicen que no lo pude haber hecho con trabajo duro, y que en realidad pagué por todo”, agregó Khloe. La también modelo declaró que después de tanto tiempo de ser criticada, comenzó a creer que era tal y como la describían, por lo que sintió que el ser ella misma era malo. Kardashian dijo que le gusta editar sus fotografías y aprovechar una luz favorecedora y así continuará haciéndolo sin tener la necesidad de disculparse (IG: @khloekardashian) “Nunca te acostumbras a que te juzguen, te rompan y te digan lo poco atractivo que eres, pero diré que si escuchas algo lo suficiente, empezarás a creerlo. Así es como me han condicionado a sentir, que no soy lo suficientemente hermosa solo por ser yo”, aseguró. Kardashian dijo que al igual que le gusta ponerse maquillaje, uñas postizas y un par de tacones para presentarse al mundo tal y como quiere que la vean, también le gusta editar sus fotografías y aprovechar una luz favorecedora. Añadió que así continuará haciéndolo sin tener la necesidad de disculparse. “Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar lo que es aceptable”, aseveró. Khloé finalizó con palabras de ánimo para quienes se han sentido de la misma manera que ella y explicó que cada quien es único y perfecto a su manera, sin importar las formas en las que quieren que el mundo los vea. Khloé Kardashian dio palabras de ánimo a quienes hayan pasado por lo mismo que ella (IG: @khloekardashian) “Me he dado cuenta que no podemos continuar viviendo una vida en la que quepamos en un molde perfecto de lo que otros nos han impuesto. Solo sé tú mismo asegúrate que tu corazón sea feliz”, terminó.

Fuente: infobae.com