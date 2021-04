La dualidad del SOAT

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), es un seguro que todo propietario de vehículo motorizado, público o privado, debe contar con carácter obligatorio para poder circular libremente por las vías de todo el territorio nacional. Por sus características tiene una dualidad, se constituye a la vez en una obligación para el propietario de un vehículo motorizado y a su vez en un derecho para la población.

El SOAT, de acuerdo a su cobertura, garantiza la atención médica inmediata de los heridos en accidentes de tránsito evitando dejar en completo desamparo a los afectados y a sus familiares, asimismo, tiene una cobertura por muerte, recursos que son necesarios para los gastos que representa esta fatalidad.

Durante la gestión 2020, debido a la pandemia que obligó al confinamiento de la población y restringió la circulación de personas y vehículos, los accidentes de tránsito se redujeron mas no se eliminaron, siendo que la vigencia de la cobertura del seguro continuó protegiendo a la población boliviana ante un eventual suceso de tránsito al cual estamos todos expuestos.

Se tiene conocimiento que el número de siniestros de diciembre 2020 a marzo de 2021, se incrementó en 3.146, de 13.521 a 16.667, mientras que el número de accidentados aumentó en 2.876, de 17.714 a 20.590, por cuanto, el monto pagado por el seguro ascendió a 23,6 millones de bolivianos, de 74,5 a 98,1 millones de bolivianos, en el mismo periodo de tiempo.

Por otra parte, es importante mencionar que la diferenciación de precios del SOAT por departamento, responde a criterios de probabilidad de ocurrencia de un siniestro, siendo que en el departamento de Santa Cruz, entre enero de 2020 y marzo de 2021, se contabilizaron 9.289 accidentados indemnizados por el SOAT, lo cual representa el 45% del total de personas accidentadas a nivel nacional, a comparación de Pando que registró 22 personas accidentadas con una participación del 0,1% en el mismo periodo de tiempo.

Por lo mencionado precedentemente, no corresponde la nivelación del precio del SOAT por departamento, aunque algunos representantes del sector de autotransporte exijan la nivelación del precio del SOAT a nivel nacional, y otros sectores extremistas, que no tienen una lectura apropiada del dolor que representa un hecho de tránsito, exigen que no se pague esta obligación por parte de su sector, en desmedro de la población que se vería desamparada. Algunos dirigentes inclusive emiten temerarias declaraciones en los medios de comunicación refiriéndose a este tema, utilizando datos erróneos y desinformando a la población en general.

En la actualidad se viene comercializando la venta de este seguro con diferentes descuentos por la compra, así, aquellos propietarios de vehículos que adquieran el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito correspondiente a la gestión 2021, durante el mes de abril de la presente gestión, sumarán al descuento del 33%, correspondiente a los cuatro meses de enero a abril de 2021, un 5% adicional, alcanzando un descuento total del 38% en el precio de este seguro para esta gestión.

Finalmente, cabe resaltar que el autotransporte en nuestro país tiene diferentes organizaciones las cuales los representan, por lo que es importante que los mismos reflexionen, en el sentido de que se puedan adherir al acuerdo suscrito entre el sector del transporte libre y cooperativizado con el gobierno, a objeto de no perjudicar a la población boliviana que ya está cansada de los bloqueos, paros y amenazas por parte de los choferes.

Gustavo Gómez Velásquez es economista