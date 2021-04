La embajada de Estados Unidos en Rusia deberá reducir su personal consular en un 75% por un nuevo ataque del Kremlin

Moscú prohibirá la contratación local de ciudadanos rusos y de terceros países. Argumenta que debe hacerlo para “contrarrestar las acciones inamistosas” de naciones extranjeras

El presidente ruso, Vladímir Putin, en la Cumbre virtual de Líderes por el Clima. EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ





La embajada de Estados Unidos en Moscú anunció este viernes que a partir del próximo 12 de mayo recortará su personal consular en un 75% ante el anuncio del Gobierno de Rusia de que prohibirá la contratación local de ciudadanos rusos y de terceros países.

En un comunicado, la representación estadounidense indicó que se reducirá la prestación de servicios consulares, que se limitarán a la asistencia de emergencia a los ciudadanos de Estados Unidos y a la expedición de un número “muy limitado de visas de inmigrantes para casos de vida o muerte”.

“Cesará la tramitación de visados de no inmigrantes para viajes que no sean de diplomáticos”, subraya la nota publicada en la página web de la embajada, que comunicó que además no se prestarán servicios notariales rutinarios como la renovación de pasaportes o inscripciones de nacimiento.

Vista general de la embajada estadounidense de Moscú, Rusia. EFE/Sergei Ilnitsky/Archivo

Además, recomendó “encarecidamente” a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Rusia con sus visados vencidos a abandonar el país antes del 15 de junio, el plazo de gracia dado a todos los extranjeros en situación irregular establecido por el Gobierno ruso debido a la pandemia de coronavirus.

“Lamentamos que las acciones del Gobierno ruso nos hayan obligado a reducir nuestro personal consular en 75%, y nos esforzaremos por ofrecer a los ciudadanos estadounidenses tantos servicios como sea posible”, concluye el comunicado.

El pasado 23 de abril, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, emitió un decreto sobre “medidas para contrarrestar las acciones inamistosas” de Estados extranjeros, que incluyen, entre otras, la prohibición de contratar personal local en sus representaciones diplomáticas en Rusia.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov. Foto Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

El miércoles, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, señaló que Rusia no practica la contratación de personas locales para sus embajadas y por tanto puede prohibir que hagan lo propio las legaciones extranjeras acreditadas en el país.

Lavrov anunció que el Gobierno ruso trabaja en la elaboración de una “lista de países inamistosos”, que será publicada próximamente.

Según el periódico Izvestia, una decena de países podría ser incluida en esa lista, entre ellos Estados Unidos, Polonia, República Checa, Lituania, Letonia, Estonia, así como el Reino Unido, Ucrania y Australia.

(Con información de EFE)