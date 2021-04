La Internacional Socialista pide debido proceso para Añez y otros detenidos

La Internacional Socialista (IS) se pronuncia sobre lo que sucede en el país. Este es el documento que pide la libertad de la expresidente Añez: Preservando el orden constitucional en Bolivia – https://t.co/idP6KHXenD — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) April 1, 2021

A solicitud de Unidad Nacional, partido miembro de la Internacional Socialista (IT), esta alianza de partidos socialdemócratas se pronunció sobre la situación boliviana en un documento titulado “Preservando el orden constitucional en Bolivia”. En él se puede leer que “las garantías del debido proceso a ex autoridades, hoy privadas de su libertad, se tornan indispensables para asegurar el respeto a la ley, la convivencia, el valor común de la paz y el respeto a la propia constitución del país”. De esta manera, la IT se suma a las numerosas organizaciones internacionales que han expresado su preocupación por el proceso que el gobierno boliviano le sigue a la expresidenta Jeanine Añez, en el cual de manera forzada se intenta acusarla por cargos de terrorismo y conspiración y se han transgredido sus derechos procesales

La convivencia en el marco del Estado de Derecho y las garantías de la ley, que consagran y aseguran libertades y derechos para todos, garantizan que la vida política así como el fortalecimiento de sus instituciones generen las confianzas necesarias para todos al interior de nuestras naciones”, recuerda la IS, que considera que el Estado de Derecho es el deseo y el objetivo de todo el pueblo boliviano.

La Internacional Socialista es una agrupación de centro que reúne a 135 partidos socialdemócratas en el mundo y más de 20 en América Latina, entre ellos los más influyentes del continente, como el partido Morena de México. En Bolivia se encuentra afiliada el Frente de Unidad Nacional, liderada por Samuel Doria Medina.

https://www.internacionalsocialista.org/quienes-somos/