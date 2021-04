La misteriosa muerte de un futbolista que conmueve a Italia: la macabra historia que investiga la Policía

Samuele De Paoli, de 22 años, jugaba en un equipo no profesional del ascenso italiano y trabajaba en una gasolinera. Apareció muerto al costado de una carretera: ¿se trató de una sobredosis o fue asesinado por una mujer trans a la que agredió?

Los hilos de la investigación policial son macabros. El pequeño pueblo de Sant’Andrea delle Fratte en Perugia, Italia, se vio revolucionado en las últimas horas con la noticia. Un hombre trotaba por la carretera rural cuando le llamó la atención ese vehículo Panda rojo con las puertas cerradas y las ventanas abiertas. Se acercó y a un metro de distancia, en una zanja fangosa, estaba sin vida Samuele De Paoli, un futbolista de 22 años que jugó hasta hace poco tiempo en el Bastia Calcio 1924, que milita en el ascenso de ese país.

El muchacho, que además trabajaba en una gasolinera, estaba sin ropa. Afuera del auto, apenas había un calcetín en medio del barro y condones usados, según informó el diario La Nazione en su amplia cobertura sobre el tema. La ropa de Samuele estaba dentro del coche. La Comisaría local y la Policía Científica iniciaron rápidamente las investigaciones y entrevistaron a algunas personas del círculo íntimo del joven.

Entre el misterio que se había desatado, la historia dio un violento vuelco horas más tarde: las fuerzas de seguridad detuvieron a Patrizia, una mujer trans brasileña de 43 años que estuvo con De Paoli. En su declaración, reconoció que acordaron un pago de 30 euros por un acto sexual que tuvo dentro del auto, donde se desató una pelea entre ellos que continuó fuera del vehículo.

“Me paró en San Sisto, acordamos treinta euros pero era extraño, en mi opinión era drogadicto”, declaró en una entrevista que le brindó al citado medio italiano, que también reportó que tiene cuatro costillas fracturadas y la cara hinchada, según los controles que le realizaron las autoridades de salud. Reconoció haber tomado a De Paoli del cuello como un acto de defensa y aseguran que la sangre detectada dentro del Panda rojo sería de Patrizia. También hallaron mechones de cabello, según consignó el Corriere della sera.

“Patrizia está convencida de que el niño estaba borracho o bajo los efectos de las drogas, había notado ojos exaltados. Entonces el examen toxicológico nos dirá la verdad”, aseguró el abogado Lapresse Francesco Gatti en el Corriere. “Estalló una pelea violenta. Luego continuó afuera, los dos terminaron en el suelo. Para liberarse de su agarre, Patrizia le dio un empujón tomándolo por el cuello con la mano, el niño se cayó, ella logró levantarse y huir a su casa”, agregó Gatti.

El fiscal adjunto Giuseppe Petrazzini escuchó su descargo y consideró que no era necesario un arresto, aunque el caso podría modificarse drásticamente en las próximas horas cuando se conozcan los resultados de la autopsia. La pregunta que se desata en Italia es si el muchacho de 22 años murió producto de una sobredosis o a raíz de las lesiones por la pelea.

Una declaración clave llegó desde sus amigos, con quien pasó la noche del martes previa al hallazgo de su cuerpo sin vida al costado de la carretera. Ellos reconocieron ante el equipo policial que consumieron una dosis de cocaína dividida entre los cinco –según detalló La Nazione–, una versión que constatará o descartará el examen minucioso de los forenses que se debería llevar a cabo entre las últimas horas de este viernes y el sábado.

“No, yo no lo maté .Cuando me fui, estaba en el suelo, desnudo, sin fuerzas pero vivo. Dijo: ‘Ayúdame a levantarme, no me dejes aquí’, pero no lo hice. Creo que se estaba muriendo de una sobredosis. Yo estaba llena de sangre, le dije ‘me voy porque lo que hiciste conmigo no se hace con nadie’. Si lo ayudaba, volvería a golpearme”, relató Patrizia en una entrevista con la periodista Erika Pontini del medio italiano citado.

El hecho estiman que ocurrió cerca de las 20.30 de la noche y el cuerpo de Samuele fue hallado alrededor de las 9 de la mañana del miércoles. Patrizia aseguró que no consumieron drogas juntos, pero sí que notó al joven “agitado”.

“Los que amamos no se van, caminan a nuestro lado todos los días, invisibles, inesperados, pero siempre cerca. Todos te amamos y lloramos tu desaparición. Que tengas un buen viaje, Samuele”, publicó en su cuenta oficial de Facebook el Bastia Calcio 1924, el club que militó hasta la temporada pasada en la cuarta división del fútbol italiano, una liga amateur. La entidad era una segunda casa para los De Paoli teniendo en cuenta que el hermano mayor de Samuele había jugado allí y su hermano menor todavía está en las categorías formativas.

“Estamos conmocionados y entristecidos por esta trágica noticia. Pero más allá del fútbol lo extrañaremos de niño, del equipo y de toda la comunidad”, dijo el presidente de la institución Sandro Mammolo tras visitar a su familia en declaraciones que recogió el Perugia Today, donde el directivo definió al muchacho como un “un centrocampista con talento”.

Además de haber estado en las filas de este club que está en una liga no profesional (solo las tres primeras son profesionales en Italia), trabajaba en una gasolinera y vivía junto con su madre dos hermanos de edades cercanas a la suya. Ella sólo sabía que iba a la casa de un amigo electricista que vive en Perugia, con quien iba a terminar unos trabajos. Al ver que al otro día no había regresado a su casa, inició las averiguaciones para saber dónde estaba Samuele. Nadie tenía precisiones, hasta que le informaron que el cuerpo había sido hallado en esa