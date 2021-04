La Paz, adultos mayores bloquean la calle Ingavi para reclamar por la vacunación

Fuente: Página Siete Digital

Adultos mayores bloquean desde temprano este jueves la calle Ingavi, de la ciudad de La Paz, en inmediaciones del Policlínico de la Caja Nacional de Salud (CNS) de la Plaza Murillo. Exigen una ampliación al plazo de vacunación a personas de la tercera edad o que se les reparta más fichas para ser vacunados contra el coronavirus.

“Se han terminado las fichas y hemos venido desde las 5:00, desde ayer algunos de los compañeros adultos mayores. Estamos pidiendo fichas o que se nos amplíe la edad, porque el plazo para la vacunación de 60 a 69 años fenece mañana”, lamentó uno de los afectados a Unitel.

Precisó que al terminarse el plazo de vacunación, el grupo de 60 a 69 años deberá esperar hasta septiembre u octubre para ser inmunizado.

“La señora ha dicho que mañana es el último día, y qué vamos a hacer los rezagados, y nos han dicho (que tendremos que esperar) hasta septiembre u octubre. Esa es la molestia de todos los compañeros. Queremos que se nos reprograme o amplíe el plazo”, agregó.

Otro señor en protesta sugirió que la vacunación sea de acuerdo con la terminación del carnet de identidad; denunció que sólo los que llegan a partir de las tres de la madrugara e incluso los que se quedan a dormir en procura de una ficha para ser vacunados.

“El policlínico está mal organizado, debería estar organizado por la terminación del carnet de identidad. No he alcanzado y he llegado a las 5:00; otros han llegado a las 3:00 y han dormido aquí, por eso tienen ficha y han entregado 90 fichas no más”, dijo otro de los adultos mayores.