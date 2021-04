«La reina Isabel II les dijo que dejaran a un lado sus diferencias por el bien de la familia»

Al final caminaron hombro con hombro, y un mundo de observadores aficionados de la realeza respiraron con alivio.

Después de un largo, solitario y en ocasiones muy difícil año marcado por los desencuentros, el enfado y el resentimiento, los príncipes Guillermo y Harry se volvieron a reunir finalmente en el funeral de su abuelo el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Mientras caminaban solemnemente detrás del ataúd de su abuelo el pasado sábado, en una de las más conmovedoras y emocionales procesiones de la historia de la realeza, era difícil no pensar en el paseo que hicieron hace 24 años por el funeral de su madre, la princesa Diana. Y mientras el sol de la primavera iluminó el castillo de Windsor en todo su esplendor, podíamos imaginar que la princesa Diana estaría encantada viendo a sus queridos hijos reunidos de nuevo.

No ha sido un reencuentro fácil, y para el príncipe Harry, que voló desde California para el funeral hace tan solo una semana, para poder adherirse a las estrictas medidas de cuarentena, no fue el regreso a casa que alguien hubiera querido. Aunque no del todo inesperada -Felipe tenía 99 años y había pasado un mes en el hospital las semanas anteriores a su muerte- su deceso fue repentino. El duelo se veía en las caras de cada uno de los miembros de la familia el pasado sábado, pero un rayo de luz en un día muy triste; dos hermanos que en el pasado compartieron un vínculo irrompible se volvieron a reunir, aunque fuera de forma breve.