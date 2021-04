La sabiduría del agua: 8 formas de utilizar los espacios azules para mejorar la salud

Desde baños relajantes hasta zambullidas en el mar, el agua puede ser un bálsamo en tiempos difíciles. Cómo y por qué puede hacernos sentir mejor

Espacios azules: el mundo científico moderno acuñó esta terminología para referirse a los entornos accesibles al aire libre que cuentan con agua de manera destacada (REUTERS)





Es muy frecuente ver la playa como un espacio de ocio, propicio para la desconexión y para combatir el estrés. Algo parecido ocurre con los ríos. Y, por algún motivo, muchos parques urbanos incorporan fuentes y otros espacios acuáticos. De hecho, tradicionalmente la medicina ha vinculado los espacios naturales con agua con la salud. Era frecuente recomendar a determinado tipo de pacientes pasar una temporada en la costa y este es el origen también de los balnearios. ¿Pero cuál es el vínculo real entre estos espacios naturales con la salud? ¿Qué se sabe realmente?

Fue después de la muerte de su madre que Catherine Kelly aprendió el poder curativo del agua. Siguiendo instintos que aún no entendía, se mudó a vivir sola junto al mar en el condado de Mayo, en la costa oeste de Irlanda, y durante los siguientes años comenzó a recuperarse. “Es un reflujo y un flujo lo que nos da el agua que nos permite conectarnos con nosotros mismos“, sostuvo en diálogo con el sitio web de noticias británico The Guardian.

Después de ocho años estudiando los efectos terapéuticos de la naturaleza, Kelly escribió un libro llamado Blue Spaces, repleto de ideas sobre cómo aprovechar al máximo el estar en el agua o cerca de ella. No es necesario vivir cerca de la costa para beneficiarse. “ Basta con estar en un espacio azul, estar al lado o pensar en uno”, advirtió. Tampoco importa la cantidad de agua disponible. Desde las gotas de lluvia hasta el océano, desde las fuentes urbanas hasta los canales y los rápidos ríos, hay un espacio azul para todos. Y, aunque la frase “espacio azul” generalmente se refiere a aguas naturales, para Kelly las posibilidades de una conexión significativa son las mismas, ya sea en el mar o en la ducha.

“Estar en el agua te lleva directamente a tu cuerpo. Creo que ese es el quid del beneficio del agua para el bienestar: te saca de la cabeza. No puedes ignorar tu cuerpo cuando el agua te golpea encima“, explicó.

Algunos consejos para aprovechar al máximo el espacio azul, según la especialista

No importa si se trata de una fuente en una plaza pública o en la privacidad de su propio estanque de jardín. Con la práctica, la habilidad de filtrar los sonidos se puede transferir a hogares ocupados y oficinas en el hogar (REUTERS)

Escuchar una fuente

“El movimiento y el sonido del agua atraen a la gente”, indicó. Las fuentes son un gran ejemplo de cómo el agua puede estimular un encuentro meditativo sin requerir que una persona haga un esfuerzo formal o consciente. No importa si se trata de una fuente en una plaza pública o en la privacidad de su propio estanque de jardín. Con la práctica, la habilidad de filtrar los sonidos se puede transferir a hogares ocupados y oficinas en el hogar.

Tomar una ducha fría

Seguir el método Wim Hof, basado en la respiración, la concentración y la exposición gradual al frío, y acostumbrarse a una ráfaga de frío puro al final de la ducha puede ayudar. Comenzar con 10 segundos y aumentar hasta un minuto de exposición. “Si la experiencia de todo el cuerpo es más de lo que podemos manejar -añadió Kelly-, incluso salpicarse la cara con agua fría tiene beneficios: el frío estimula el nervio vago y desencadena una respuesta antiinflamatoria que ayuda con la ansiedad y la depresión, mejora la circulación y libera endorfinas”.

Ojos en el horizonte

El paisaje acuático favorito de Kelly es el mar. “Me lanzo en cada oportunidad que tengo”, expresó. Y continuó: “Diferentes tipos de mar son efectivos para diferentes estados de ánimo: durante el encierro, con el trabajo y la escuela chocando en casa, anhelaba un mar agitado”. En los días más tranquilos, reconoció que le gusta nadar en la corriente de sol, donde el sol ilumina un camino en un mar en calma.

Sin embargo, la especialista subrayó que “no hay nada como un horizonte para dar una sensación de libertad y perspectiva. Vernos a nosotros mismos en un espacio costero nos permite dejar ir las cosas de una manera que otros espacios no lo hacen”, manifestó.

“El pensamiento del espacio azul nos permite replantearnos a nosotros mismos” (REUTERS)

Encontrar el agua adecuada

“Mientras que a algunas personas les encanta nadar en el mar, otras no se sienten bienvenidas por su inmensidad y sus corrientes y condiciones variables. A algunas personas les gusta el espacio contenido de un lago y otros encuentran paz en el agua rodeada de vegetación. Por último, hay a quienes les encanta caminar o hacer kayak en un canal”, develó.

Tomar un baño

Lo que hace que un baño sea un gran escape para quienes viven a kilómetros del agua de baño es la oportunidad de “diseñar el agua de la manera que lo desee”, expresó. Para ella, eso significa aceites de baño, una vela, música de la selva y aproximadamente una hora de tiempo libre. Para hacerlo de la manera correcta sugiere entrar lentamente para apreciar cómo se siente el agua en la piel.

Usar la imaginación

Es posible encontrar el espacio azul en tu imaginación. Como dice Kelly, podemos reflejar los efectos del agua si pensamos en ella. La experta destacó que ”le gusta invitar a las personas a que se imaginen caminando por la playa”. “Lo que hace es activar el sistema nervioso parasimpático y reduce la frecuencia cardíaca”, indicó.

Al llover, se eliminan del aire un gran numero de sustancias tóxicas que están en suspensión, y al mejorar la calidad del aire, mejorara por tanto nuestra salud, ya que respiramos un aire más puro (REUTERS)

No juzgar a la lluvia

Debemos tomarnos un momento para apreciar la oportunidad de ver el ciclo del agua en acción. Salir a caminar bajo la lluvia puede ser estimulante. Si mojarse no es una opción, sentarse en el interior y disfrutar del sonido de la caída del agua mientras permanecemos secos, siempre es una buena alternativa. “El pensamiento del espacio azul nos permite replantearnos a nosotros mismos”, aseguró Kelly. “En lugar de pensar: ‘Oh no, está lloviendo’, pensemos: ‘Bueno, hay agua’. Soy una gran admiradora de no juzgar, lo que nos permite darnos cuenta de las cosas y no reaccionar ante ellas“.

Adoptar la cultura acuosa

Ver Blue Planet, de David Attenborough, u otros documentales oceánicos, como My Octopus Teacher, puede ayudarnos a conectar con el espacio azul al ofrecernos la oportunidad de experimentarlo indirectamente. Leer libros sobre los viajes acuáticos de otras personas o escuchar los sonidos del océano desde un altavoz en su sala de estar puede llevarnos al reino del espacio azul.