La Selección tendrá prioridad para la vacuna

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía /La Paz

Cincuenta jugadores de la Selección y los futbolistas de los clubes que juegan torneos internacionales tendrán prioridad para recibir la vacunación contra la Covid-19, de acuerdo con el protocolo que remitió Conmebol a las 10 asociaciones afiliadas.

En esta jornada se tiene prevista la llegada de las 50.000 dosis de la vacuna fabricada por Sinovac Biotech a territorio uruguayo. De acuerdo con la información que maneja la prensa uruguaya, departamentos de asuntos legales y médicos de las asociaciones miembro coordinan con la Conmebol el operativo de vacunación.

Aunque el protocolo es claro, la vacunación comenzará con las selecciones que disputarán la Copa América en junio próximo y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la Conmebol como la Copa Libertadores y la Sudamericana

El orden de vacunación sugerida por esa entidad continuará con los árbitros, el fútbol femenino y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos. “Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”, cita el comunicado oficial de la Conmebol.

La Federación Boliviana de Fútbol aguarda que los trámites para la importación de las vacunas no sea “burocrático”, más cuando el objetivo ayudará a inmunizara los jugadores para afrontar las distintas competiciones. Entre los requisitos que presentó la entidad federativa a la Aduana Nacional, se encuentra el certificado de donación de las vacunas.