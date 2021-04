La tierna felicitación de Catherine Zeta-Jones a su hija Carys Douglas con motivo de su 18º cumpleaños

No es ninguna desconocida para el gran público. Desde que Carys Douglas se presentara oficialmente en sociedad hace cuatro años junto a su madre Catherine Zeta-Jones durante un desfile de la New York Fashion Week, esta adolescente se ha ido labrando poco a poco un camino hacia el estrellato que la ha convertido en una de las grandes it girls del momento.

Y es que a diferencia de otras descendientes de actores famosos, Carys nunca ha huido de los medios y de la atención mediática. Al contrario, ya ha protagonizado portadas en revistas y campañas para firmas como Fendi que certifican que, de seguir así, su futuro va a ser igual de brillante que el de sus padres.

Eso sí, aunque siempre tendrá la ayuda de Catherine Zeta-Jones y de Michael Douglas para moverse en este mundillo, hoy podríamos decir que comienza por fin una nueva etapa en la que tendrá que ser ella, y solo ella, la encargada de demostrar que es mucho más que otra privilegiada ‘hija de’ con contactos inalcanzables para el resto de mortales.

Al menos eso es lo que se espera de cualquier joven cuando cumple 18 años y alcanza la mayoría de edad. Un día clave en la vida de todo ser humano que por supuesto Catherine ha querido celebrar rindiendo homenaje a su hija con un emotivo post en Instagram en el que certifica que la relación entre ambas va mucho más allá de lo que se supone por los lazos de sangre que las unen.